Четверть компаний заявили о снижении работоспособности сотрудников летом

Нынешним летом 24% российских компаний отметили снижение производительности труда сотрудников, следует из опроса сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого есть в распоряжении РБК.

Среди причин работодатели назвали отпуска, «общий настрой на отдых», жару и накопившуюся за год усталость. При этом в большинстве компаний (63%) отметили, что смогли выстроить бизнес-процессы так, чтобы летом продуктивность не снижалась. «У нас все работают на результат. Кто хочет зарабатывать, тот и в жару не расслабляется», — отметили респонденты.

В сравнении с результатами аналогичных опросов 2012 и 2018 годов, работоспособность персонала этим летом выше: на ее снижение десять лет назад жаловались 43% работодателей, четыре года назад — 35%.

Опрос проводился в 269 населенных пунктах России (все округа) 19 июля — 4 августа среди менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий, а также организаций, ответственные за подбор персонала. Всего в нем участвовала тысяча респондентов.

В июле SuperJob проводил опрос среди работодателей столичного региона по поводу рекомендаций Роспотребнадзора о переводе сотрудников на щадящий режим работы в период жары. Только 14% компаний Москвы и области выполнили их, при этом год назад такое решение приняли более чем в два раза больше работодателей — 32%.

64% компаний указали, что не стали менять режим работы в этом году из-за наличия в офисах систем кондиционирования. Сотрудники рассказали, что работодатели реже стали делать послабления в дресс-коде из-за жары (в этом году об этом сообщили 43% работников, в 2021-м — на 10% больше).