Почти половина россиян оказалась недовольна летним отпуском
Отпуском этого лета недовольны 48% россиян, следует из результатов опроса сервиса по подбору вакансий SuperJob (есть у РБК).
В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения старше 18 лет, ходившие в отпуск летом 2022 года. Опрос проводился с 10 по 14 июля среди жителей 381 населенного пункта и всех округов России.
О том, что они довольны отпуском этого лета, сообщили 52% опрошенных, по 26% из них ответили «Однозначно да» и «Скорее да». Мужчины были довольны отпуском чаще, чем женщины (55% против 48%). Недовольных отпуском среди женщин оказалось больше половины (52%), а среди мужчин — 45% соответственно.
Опрос проводили среди такого же количества респондентов имеющих постоянную работу в течение года и более. В исследовании участвовали жители 375 населенных пунктов из всех округов России с аналогичным социальным статусом.
Большая часть респондентов смогла сходить в отпуск, когда захотела — каникулы в запрошенный срок получили две трети из них (66%). Еще 24% ответили, что работодатель не позволяет им уйти в отпуск, когда бы они хотели. 10% участников затруднились с ответом.
Женщины получают отпуск, когда хотят, чаще мужчин, следует из результатов опроса. Такой ответ на вопрос о сроках каникул дали 68% женщин и 64% мужчин. Просьбу дать отпуск в запрошенный срок отклонили работодатели 26% мужчин и 23% женщин.
Чаще всего, говоря о причинах отказа, респонденты упоминали регламент («У учителей отпуск возможен только в каникулы»), приоритет для сотрудниц с маленькими детьми, возможность каникул исключительно между вахтами и несогласие работодателя.
В мае портал SuperJob также провел опрос, результаты которого показали, что денег на отпуск в этом году не хватает 35% россиян. Граждане оценили стоимость идеальных каникул в 160 тыс. руб., однако потратить на них россияне были готовы в среднем по 37 тыс. руб.