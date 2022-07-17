Почти половина россиян оказалась недовольна летним отпуском

Отпуском этого лета оказались недовольны 48% россиян. Две трети из тех, кто уже ходил отдыхать, смогли получить каникулы тогда, когда захотели. Работодатели четверти россиян (24%) отказались давать им отпуск в запрошенный срок

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Отпуском этого лета недовольны 48% россиян, следует из результатов опроса сервиса по подбору вакансий SuperJob (есть у РБК).

В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения старше 18 лет, ходившие в отпуск летом 2022 года. Опрос проводился с 10 по 14 июля среди жителей 381 населенного пункта и всех округов России.

О том, что они довольны отпуском этого лета, сообщили 52% опрошенных, по 26% из них ответили «Однозначно да» и «Скорее да». Мужчины были довольны отпуском чаще, чем женщины (55% против 48%). Недовольных отпуском среди женщин оказалось больше половины (52%), а среди мужчин — 45% соответственно.

Опрос проводили среди такого же количества респондентов имеющих постоянную работу в течение года и более. В исследовании участвовали жители 375 населенных пунктов из всех округов России с аналогичным социальным статусом.

Большая часть респондентов смогла сходить в отпуск, когда захотела — каникулы в запрошенный срок получили две трети из них (66%). Еще 24% ответили, что работодатель не позволяет им уйти в отпуск, когда бы они хотели. 10% участников затруднились с ответом.

Женщины получают отпуск, когда хотят, чаще мужчин, следует из результатов опроса. Такой ответ на вопрос о сроках каникул дали 68% женщин и 64% мужчин. Просьбу дать отпуск в запрошенный срок отклонили работодатели 26% мужчин и 23% женщин.

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Чаще всего, говоря о причинах отказа, респонденты упоминали регламент («У учителей отпуск возможен только в каникулы»), приоритет для сотрудниц с маленькими детьми, возможность каникул исключительно между вахтами и несогласие работодателя.

В мае портал SuperJob также провел опрос, результаты которого показали, что денег на отпуск в этом году не хватает 35% россиян. Граждане оценили стоимость идеальных каникул в 160 тыс. руб., однако потратить на них россияне были готовы в среднем по 37 тыс. руб.