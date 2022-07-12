Число меняющих режим работы в жару работодателей сократилось в два раза

Если в 2021 году 32% московских компаний решили изменить режим работы из-за высоких температур, то в этом году на такой шаг пошли только 14%. Работодатели пояснили, что в офисах созданы комфортные условия благодаря кондиционерам

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon / Global Look Press

В 2022 году 14% компаний Москвы и области выполнили рекомендации Роспотребнадзора о переводе сотрудников на щадящий режим работы в период жары, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob (есть у РБК).

В прошлом году такое решение приняли более чем в два раза больше работодателей — 32%.

Так, 64% компаний в этом году отказались менять режим работы летом, объяснив это наличием в офисах обеспечивающих комфортную температуру систем кондиционирования.

Опрошенные сотрудники рассказали, что работодатели также реже стали делать послабления касательно дресс-кода: в этом году о снижении требований к форме одежды сообщили только 43% респондентов-работников, в 2021-м их было на 10% больше. Женщины в текущем году чаще отмечали отсутствие послаблений в дресс-коде (61% против 52% у мужчин).

При этом число сотрудников, которые бы хотели введения в график возможности послеобеденного отдыха — сиесты — в этом году ниже прошлогоднего (56% против 63%). Снижение связано с тем, что сами сотрудники предлагают другие варианты организации труда, например, удаленную работу, гибкий график или сокращение рабочего дня на час. 23% опрошенных заявили, что не хотели бы введения сиесты, и только 2% рассказали, что она есть в их компании.

Исследование проводилось с 4 по 11 июля. По вопросу введения щадящего режима работы были опрошены 300 менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб; по вопросу сиесты — 1600 респондентов, имеющих постоянную работу; по вопросу дресс-кода — 1000 респондентов, работающих в офисе, где есть требования к форме одежды.

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В июле SuperJob также опросил россиян насчет конфликтов на работе из-за кондиционеров. 27% респондентов рассказали о периодических ссорах в офисных коллективах из-за систем охлаждения. По сравнению с прошлым годом число опрошенных, заявивших о таких ссорах, снизилось незначительно, на 2%.



Половина опрошенных в 2022-м (51%) отметили, что не участвовали в конфликтах из-за кондиционеров и не были их свидетелями. Еще 22% респондентов указали, что в их офисах нет кондиционеров.