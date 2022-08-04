Латвия приостановила соглашения с Россией по экономике, науке и культуре

Здание Министерства иностранных дел Латвии (Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press)

Латвия приостановила действие нескольких соглашений с Россией в сфере экономики, науки, культуры и др., следует из сообщения латвийского МИДа на портале правовых актов республики Latvijas Vеstnesis.

Ведомство проинформировало, что с 1 августа приостановлены соглашения о создании межправительственной комиссии в сферах экономического, научно-технического, гуманитарного и культурного сотрудничества и об экономическом сотрудничестве, оба подписаны в 2006 году. Причина приостановления не указана.

Кроме того, МИД указал, что приостановил действие соглашения об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий. Об этом намерении Рига сообщала ранее, ссылаясь на то, что выдача виз стала невозможной из-за закрытия Россией консульства Латвии в Пскове. Москва указывала, что приняла это решение «на основе принципа взаимности», а также из-за оказания прибалтийской страной «военной помощи киевскому режиму и покрывательства с их стороны преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины». Соглашение действовало с 2010 года.

В сообщении сказано, что в мае этого года Латвия приостановила действие еще двух соглашений: об избежании двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал (действовало с 2011 года) и о социальной защите военных пенсионеров России и членов их семей, проживающих на территории Латвии (1994 года).

В российском МИДе ранее указывали, что «антироссийская истерия» в Риге достигла «беспрецедентных масштабов», что «свидетельствует об уничтожении в этой прибалтийской стране последних ростков демократии».