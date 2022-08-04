Титов счел скромным предложение по либерализации экономических статей УК

Борис Титов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Инициатива Минюста по декриминализации трех экономических преступлений (ст. 170 УК (регистрация незаконных сделок с недвижимостью), 170.2 (внесение ложных сведений в межевой план) и 185.1 (злостное уклонение от раскрытия информации по правилам о ценных бумагах) выглядит очень скромно, заявил РБК уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.

По словам омбудсмена, инициативу Минюста «нельзя не поддержать», однако неясно, почему ведомство решило декриминализовать только три статьи.

«На наш взгляд, декриминализация (то есть вывод за рамки УК) незначительных преступлений в экономической сфере должна идти гораздо шире. Есть целая группа составов преступлений в Уголовном кодексе и группа правонарушений в КоАП, которые описывают фактически одни и те же действия, только квалифицируют их по-разному», — сказал омбудсмен.

В пример Титов привел ст.146 УК (нарушение авторских и смежных прав), ст. 147 УК (нарушение изобретательских и патентных прав), ст. 171 УК (незаконное предпринимательство) и ст. 180 УК (незаконное использование средств индивидуализации).

«Такие нарушения должны остаться только в КоАП и подлежать наказанию исключительно экономическому — например, в виде штрафа. Пока что инициатива Минюста выглядит очень скромно», — считает уполномоченный.

Проект либерализации уголовного законодательства в отношении бизнесменов, о котором говорит Титов, Минюст представил ранее 4 августа. Ведомство предлагает не привлекать к уголовной ответственности за перечисленные преступления, освободить бизнес в России от уголовного наказания за предпринимательство без регистрации и повысить максимальный размер ущерба для привлечения к ответственности по статье УК о мошенничестве в полтора раза. Так, размер значительного ущерба должен вырасти с 10 тыс. до 25 тыс. руб., крупного — с 3 млн до 4,5 млн руб., а особо крупного — с 12 млн до 18 млн руб.

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Минюст разработал этот проект по поручению президента России Владимира Путина, которое глава государства сделал в июне на Петербургском экономическом форуме. Президент посчитал, что в России необходимо снизить число оснований для уголовного преследования бизнеса. В Минюсте после публикации документа отметили, что он должен «минимизировать риски необоснованного уголовного преследования» предпринимателей и способствовать улучшению делового климата.