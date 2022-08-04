Минюст предложил убрать 3 статьи УК и не сажать за бизнес без регистрации

В Минюсте считают, что предложенные изменения будут способствовать улучшению делового климата и позволят «минимизировать риски необоснованного уголовного преследования» предпринимателей

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Министерство юстиции предложило проект либерализации уголовного законодательства в отношении бизнесменов. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство предлагает:

убрать из Уголовного кодекса три экономические статьи: 170 (регистрация незаконных сделок с недвижимостью), 170.2 (внесение ложных сведений в межевой план) и 185.1 (злостное уклонение от раскрытия информации по правилам о ценных бумагах);

освободить бизнес в России от уголовного наказания за предпринимательство без регистрации;

в 1,5 раза повысить максимальный размер ущерба для привлечения к ответственности по статье УК о мошенничестве: размер значительного ущерба вырастет с 10 тыс. до 25 тыс. руб., крупного — с 3 млн до 4,5 млн, а особо крупного — с 12 млн до 18 млн руб.

Эти изменения будут способствовать улучшению делового климата и позволят «минимизировать риски необоснованного уголовного преследования» предпринимателей, считают в Минюсте.

Ведомство разработало этот законопроект по поручению президента Владимира Путина. О необходимости сократить основания для уголовного преследования бизнеса глава государства заявил на Петербургском экономическом форуме в июне. Тогда он отметил, что инфляция в России с 2016 года накоплена в размере 50%, а параметры крупного и особо крупного ущерба по делам о мошенничестве до сих пор не менялись.

Президент также заявил, что нужен «аккуратный, но основательный» подход в декриминализации экономических составов, которые касаются, например, работы без лицензии или аккредитации. «Сейчас это очень тонкий вопрос из-за нелегитимного поведения наших западных партнеров, которые отказывают в предоставлении таких лицензий. В подобных случаях наши государственные органы не должны собственными руками подводить российский бизнес под статью, при том что реальной вины наших предпринимателей нет», — пояснил Путин. Помимо этого, он выступил за пересмотр оснований для заключения предпринимателей под стражу и для продления сроков предварительного следствия.

Читайте на РБК Pro Pro Вундеркинд-миллиардер: как Остин Рассел заработал первый $1 млрд в 25 лет Вундеркинд-миллиардер: как Остин Рассел заработал первый $1 млрд в 25 лет Статьи Pro Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость Статьи Pro Достаточно ли для здоровья тренироваться по полчаса в день Достаточно ли для здоровья тренироваться по полчаса в день Статьи Pro «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами Инструкции Pro «Худшая корпорация» в мире: каково работать в Walmart в 4 пунктах «Худшая корпорация» в мире: каково работать в Walmart в 4 пунктах Статьи Pro Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту Статьи Pro Компании меняют ПО на экстремальных скоростях. Какие ошибки они допускают Компании меняют ПО на экстремальных скоростях. Какие ошибки они допускают Инструкции Pro Сколько нужно работать, чтобы быть счастливым Сколько нужно работать, чтобы быть счастливым Инструкции

В марте президент подписал закон, согласно которому следователи могут возбуждать дела по налоговым преступлениям только на основе материалов налоговых органов.

За первую половину 2022 года на 0,5% возросло число преступлений экономической направленности, следует из данных МВД. Всего силовики выявили 70,8 тыс. преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 7,1%. Материальный ущерб по оконченным и приостановленным уголовным делам экономической направленности составил 200 млрд руб.