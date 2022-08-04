Минюст предложил убрать 3 статьи УК и не сажать за бизнес без регистрации
Министерство юстиции предложило проект либерализации уголовного законодательства в отношении бизнесменов. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Ведомство предлагает:
- убрать из Уголовного кодекса три экономические статьи: 170 (регистрация незаконных сделок с недвижимостью), 170.2 (внесение ложных сведений в межевой план) и 185.1 (злостное уклонение от раскрытия информации по правилам о ценных бумагах);
- освободить бизнес в России от уголовного наказания за предпринимательство без регистрации;
- в 1,5 раза повысить максимальный размер ущерба для привлечения к ответственности по статье УК о мошенничестве: размер значительного ущерба вырастет с 10 тыс. до 25 тыс. руб., крупного — с 3 млн до 4,5 млн, а особо крупного — с 12 млн до 18 млн руб.
Эти изменения будут способствовать улучшению делового климата и позволят «минимизировать риски необоснованного уголовного преследования» предпринимателей, считают в Минюсте.
Ведомство разработало этот законопроект по поручению президента Владимира Путина. О необходимости сократить основания для уголовного преследования бизнеса глава государства заявил на Петербургском экономическом форуме в июне. Тогда он отметил, что инфляция в России с 2016 года накоплена в размере 50%, а параметры крупного и особо крупного ущерба по делам о мошенничестве до сих пор не менялись.
Президент также заявил, что нужен «аккуратный, но основательный» подход в декриминализации экономических составов, которые касаются, например, работы без лицензии или аккредитации. «Сейчас это очень тонкий вопрос из-за нелегитимного поведения наших западных партнеров, которые отказывают в предоставлении таких лицензий. В подобных случаях наши государственные органы не должны собственными руками подводить российский бизнес под статью, при том что реальной вины наших предпринимателей нет», — пояснил Путин. Помимо этого, он выступил за пересмотр оснований для заключения предпринимателей под стражу и для продления сроков предварительного следствия.
В марте президент подписал закон, согласно которому следователи могут возбуждать дела по налоговым преступлениям только на основе материалов налоговых органов.
За первую половину 2022 года на 0,5% возросло число преступлений экономической направленности, следует из данных МВД. Всего силовики выявили 70,8 тыс. преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 7,1%. Материальный ущерб по оконченным и приостановленным уголовным делам экономической направленности составил 200 млрд руб.