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«Страна.ua» узнала о запрете Савику Шустеру въезжать на Украину

Савик Шустер
Савик Шустер (Фото: Russian Look)

Телеведущему Савику Шустеру запретили въезд на Украину на три года, сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, Госпогранслужба внесла телеведущего в «красный список».«То есть по нему установлен «маячок» уведомления, по которому сотрудник погранслужбы должен будет остановить Шустера на границе и не впустить его в Украину на основании режима военного положения и наличия у Шустера гражданства другой страны. Проще говоря, по нему дана установка не впускать в страну как иностранца — без объяснения причин», — цитирует слова своего собеседника газета.

В Госпогранслужбе Украины на вопрос «Страны», правдива ли информация о запрете на въезд для Савика Шустера, ответили, что ведомство не разглашает информацию о третьих лицах. Также издание указывает, что директор студии Савика Шустера Павел Елизаров назвал эту информацию фейком.

Шустер родился в Вильнюсе и в начале своей карьеры журналиста работал корреспондентом в различных зарубежных изданиях. В 80-х годах работал на радиостанции «Свобода» в Мюнхене, затем руководил московским филиалом радиостанции (ныне внесена в список СМИ-иноагентов). Позднее работал на НТВ, где вел футбольную передачу «Третий тайм» и другие передачи. После ухода с НТВ работал на Украине, где вел программы на нескольких телеканалах, в том числе программу «Шустер live» на собственном канале «3S.tv».

С 2019 года и до 24 февраля 2022 года ток-шоу Шустера «Свобода слова с Савиком Шустером» выходило на телеканале «Украина 24», который принадлежал самому богатому человеку Украины Ринату Ахметову.

В июле Ахметов объявил об уходе из медиабизнеса из-за «закона об олигархах», а сам Шустер уехал в Италию, о чем сообщил в интервью журналисту Дмитрию Гордону. 

В эфире «Свободы слова Савика Шустера» не раз критиковали Офис президента Владимира Зеленского, указывает «Страна». Так, например, в 2021 году Шустер упрекал украинское правительство в слежке за ним и попытке обвинить в подготовке госпереворота.

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