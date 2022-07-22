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На новосибирского депутата составили протокол о дискредитации армии

На депутата Новосибирского горсовета Хельгу Пирогову составили протокол о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП, наказание — штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.) Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Егор Солунин.

Вечером 21 июля Пирогову задержали после благотворительного аукциона и доставили в отделение полиции. Позже ее отпустили с протоколом.

Ранее в этот день глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении Пироговой. Поводом стала публикация депутата в Twitter, где она прокомментировала похороны российских военных, погибших в ходе военной операции на Украине. Позднее она удалила пост, назвав его «слишком эмоциональным».

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Хельга Пирогова

Публикация вызвала недовольство местных политиков. В частности, первый заместитель председателя заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов обратился с открытым письмом к мэру Новосибирска Анатолию Локотю и главе горсовета Дмитрию Асанцеву, заявив о «кощунственном поведении» Пироговой. В пятницу, 22 июля, состоится заседание депутатской комиссии по этике в связи с ее публикацией.

Пирогова — независимый депутат горсовета, входит в состав комиссий по местному самоуправлению, по социальной политике и образованию. Она участвовала во всех крупных митингах в Новосибирске, а также помогала организовывать акцию в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Теги
Новосибирск депутат дискредитация административное дело
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