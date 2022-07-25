Новосибирский депутат уехала из России после возбуждения дела о фейках

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 57,76 (+0,65) Инвестиции, 22 июл, 16:05
Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 57,39 (+0,91) Инвестиции, 22 июл, 16:05
Во время пожаров в Калифорнии загорелся Йосемитский парк. Видео Общество, 12:40
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:39
Песков предложил подождать с оценкой механизма вывоза зерна Политика, 12:36
В России ужесточили наказание за езду без прав Общество, 12:30
Все по-старому: как преодолеть сопротивление сотрудников изменениям Pro, 12:27
Почему внутри компаний наступает кризис и что делать РБК и Банк Точка, 12:23
Кремль пообещал прокачку газа в Европу в технически возможном объеме Политика, 12:21
В Москве светофоры перестали мигать желтым по ночам Авто, 12:18
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Кремль исключил влияние ударов по порту Одессы на вывоз зерна с Украины Политика, 12:14
В офисе Зеленского сообщили о получении танков из Польши Политика, 12:14
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:09
Новый платный канал: читайте самые актуальные статьи РБК Pro в Telegram Pro, 12:05
Ближе к природе: квартал у Москвы-реки с качественной инфраструктурой РБК Стиль и Донстрой, 12:00
Как определить, нужен ли рынку ваш продукт: мануал по CustDev Pro, 11:57
Военная операция на Украине ,  

Новосибирский депутат уехала из России после возбуждения дела о фейках

Пирогова покинула Россию. Ранее против нее возбудили уголовное дело о распространении фейков о вооруженных силах. Причиной стал пост в Twitter о похоронах российских военных, погибших на Украине
Хельга Пирогова
Хельга Пирогова (Фото: hellpad / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Независимый депутат городского совета Новосибирска Хельга Пирогова уехала из России в Грузию. Об этом она сообщила изданию «Тайга.инфо» (сайт заблокирован Роскомнадзором).

Пирогову на утро 25 июля вызвали на допрос в Следственный комитет по уголовному делу о распространении фейков о российской армии.

Московский муниципальный депутат получил 7 лет за дискредитацию армии
Политика
Алексей Горинов

Пирогова — депутат городского совета Новосибирска, в него она избиралась как независимый депутат. Уголовное дело о фейках о российской армии против нее возбудили после поста в Twitter, в котором Пирогова прокомментировала похороны российских военных, погибших на Украине. Позже она удалила публикацию, назвав ее «слишком эмоциональной».

На этот пост обратили внимание местные политики. Среди них — первый заместитель председателя заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов. Он опубликовал открытое письмо к губернатору области Анатолию Локтю и главе горсовета Новосибирска Дмитрию Асанцеву, заявив о «кощунственном поведении» Пироговой. Ее слова он назвал «порочащими честь и оскверняющими память российских воинов».

Пирогова отметила, что ее слова вырвали из контекста, а «эмоциональное заявление» было связано с реакцией на статью о том, как родственники погибших военных восхищаются организацией похорон, упоминая, что положенных выплат пока не получили.

Вечером 21 июля Пирогову задержали и доставили в отделение полиции, где на нее составили протокол о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП, наказание — штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.), сообщал адвокат Егор Солунин. А на следующий день против депутата возбудили уголовное дело по статье о распространении фейков о действиях вооруженных сил (ч. 1 ст. 207.3 УК; по ней грозит штраф в размере до 1,5 млн руб., исправительные работы на срок до года, принудительные работы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок).

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images На чужой стороне: как сохранить свои активы за рубежом
Статьи
Pro
Эффект Lehman Brothers: почему крах Celsius угрожает всему крипторынку
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию
Статьи
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images «Я нынешний был бы противен себе в 20 лет»: как отдыхает Билл Гейтс
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Какие риски для России несет углубление экономических связей с Китаем
Статьи
Pro
Работает ли довод о правомерности ожиданий в спорах компаний с налоговой
Кейсы
Pro
Фото: Oli Scarff/Getty Images В Москве может освободиться 1,5 млн кв. м офисов: что с ними делать
Прогнозы
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images 5 трлн руб. выпадающих доходов: в каком настроении находится сфера услуг
Исследования

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
депутат уголовное дело дискредитация Военная операция на Украине
Материалы по теме
СК завел уголовное дело из-за твита новосибирского депутата о военных
Политика
На новосибирского депутата составили протокол о дискредитации армии
Политика
На приморского депутата завели дело за призыв вывести войска с Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter