Новосибирский депутат уехала из России после возбуждения дела о фейках

Пирогова покинула Россию. Ранее против нее возбудили уголовное дело о распространении фейков о вооруженных силах. Причиной стал пост в Twitter о похоронах российских военных, погибших на Украине

Хельга Пирогова (Фото: hellpad / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Независимый депутат городского совета Новосибирска Хельга Пирогова уехала из России в Грузию. Об этом она сообщила изданию «Тайга.инфо» (сайт заблокирован Роскомнадзором).

Пирогову на утро 25 июля вызвали на допрос в Следственный комитет по уголовному делу о распространении фейков о российской армии.

Пирогова — депутат городского совета Новосибирска, в него она избиралась как независимый депутат. Уголовное дело о фейках о российской армии против нее возбудили после поста в Twitter, в котором Пирогова прокомментировала похороны российских военных, погибших на Украине. Позже она удалила публикацию, назвав ее «слишком эмоциональной».

На этот пост обратили внимание местные политики. Среди них — первый заместитель председателя заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов. Он опубликовал открытое письмо к губернатору области Анатолию Локтю и главе горсовета Новосибирска Дмитрию Асанцеву, заявив о «кощунственном поведении» Пироговой. Ее слова он назвал «порочащими честь и оскверняющими память российских воинов».

Пирогова отметила, что ее слова вырвали из контекста, а «эмоциональное заявление» было связано с реакцией на статью о том, как родственники погибших военных восхищаются организацией похорон, упоминая, что положенных выплат пока не получили.

Вечером 21 июля Пирогову задержали и доставили в отделение полиции, где на нее составили протокол о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП, наказание — штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.), сообщал адвокат Егор Солунин. А на следующий день против депутата возбудили уголовное дело по статье о распространении фейков о действиях вооруженных сил (ч. 1 ст. 207.3 УК; по ней грозит штраф в размере до 1,5 млн руб., исправительные работы на срок до года, принудительные работы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок).