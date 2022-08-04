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В полиции Испании увидели риски для безопасности из-за экономии энергии

Фото: Jon Nazca / Reuters
Фото: Jon Nazca / Reuters

Инициатива правительства Испании, которое предложило отказаться от подсветки витрин магазинов в ночное время ради экономии электроэнергии, потенциально может привести к росту преступности. Об этом сообщает газета La Razón со ссылкой на источники в полиции и Гражданской гвардии страны.

По словам собеседников издания, отключение подсветки витрин в темное время суток снизит уровень защищенности граждан, а преступников будет сложнее разглядеть и затем опознать.

2 августа правительство Испании утвердило план по снижению энергопотребления в стране, касающийся, в частности, работы административных учреждений, магазинов и других общественных пространств. В соответствии с этим планом уличная подсветка витрин должна отключаться в 22:00. Кондиционеры в общественных зданиях не могут быть установлены на температуру ниже 27 градусов по Цельсию, а батареи не должны нагреваться выше 19 градусов.

Постановление вступило в силу со дня публикации, на адаптацию к новым требования заведениям отведена неделя. 

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Фото:Jon Nazca / Reuters

Меры, принятые правительством Испании в угоду экономии электроэнергии, идут вразрез со «здравым смыслом», считают источники издания в профсоюзе Гражданской гвардии (JUCIL). По словам собеседников издания, отсутствие подсветки витрин не только нанесет экономический ущерб бизнесу, но и спровоцирует рост краж как в самих магазинах, так и на улицах городов.

Уличное освещение повышает безопасность в городе, так как свет действует в качестве «сдерживающего элемента» для преступности, согласны источники газеты в Объединенном профсоюзе полиции Испании (SUP). Собеседники La Razón отмечают, что в целом нейтрально относятся к экономическому аспекту политики экономии энергии, поскольку «эти меры принимаются во всей Европе». Тем не менее, по словам собеседников газеты, уличное освещение необходимо поддерживать «без каких-либо ограничений».

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С критикой плана по энергосбережению выступили и отдельные представители власти, в частности, глава администрации Мадрида Исабель Диас Аюсо. «Со стороны Мадридского сообщества он не будет реализован. Мадрид не будет отключать свет. Это создает небезопасную обстановку, вредит туризму и торговле», – написала она в Twitter.

Ситуация с электроэнергией в странах Евросоюза усугубилась на фоне российской спецоперации и ввода Брюсселем санкций против Москвы. В июне годовая инфляция в еврозоне выросла до рекордных 8,6%, сильнее всего подорожала энергия — на 41,9% в годовом выражении.

Еврокомиссия выработала план по сокращению потребления газа на 15% с 1 августа. Такой режим будет действовать до конца марта 2023 года. Его цель — сэкономить топливо в преддверии зимы. Выбор мер, которые позволят достигнуть заявленной цели, остается за руководством каждой из стран.

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Алексей Браверман
Испания национальная безопасность экономия ресурсов
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