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Шведский SVT объяснил репортаж о получении российских паспортов в Херсоне

Шведский телеканал объяснил «неправильный» репортаж из Херсона отсутствием контекста

В материале о получении российских паспортов жителями Херсона не хватало контекста, в связи с чем репортаж и вызвал волну критики, заявила программный директор шведского телеканала SVT Шарлотта Фриборг в блоге на сайте телеканала.

Речь идет о материале телеканала от 28 июля. Телеканал показал кадры получения российских паспортов жителями Херсона, которые дают присягу под российский гимн. На видео женщина, получившая российское гражданство, заплакала и высказала свою благодарность.

После этого репортажа телеканал раскритиковали. Так, газета Smålandsposten обвинила SVT в распространении российской пропаганды и потребовала объяснить, покупал ли телеканал видео для репортажа у российских СМИ.

Фриборг подчеркнула, что материал для репортажа был взят из информационного агентства Reuters. По ее словам, команда агентства могла снимать «все, что хотела» и не находилась под наблюдением российских военных. Фриборг отметила, что нужно было четко указать источник, раз материал «вызывает вопросы».

«Наш репортаж от 28 июля не дал достаточного представления о контексте. Например, ничего не было сказано о том, сколько жителей Херсона решили стать гражданами России, каковы их причины, или достаточно о российской стратегии, стоящей за распространением паспортов. Мы должны были дать аудитории больше контекста», — написала она.

В Херсонской и Запорожской областях появились временные управления МВД
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Фото:Тарас Литвиненко / РИА Новости

28 июля в Херсонской и Запорожской областях, которые находятся под контролем России, появились временные управления МВД, и была организована работа по выдаче российских паспортов. О создании центров получения российских паспортов в Херсонской области стало известно в конце мая. В июне такие центры появились в Запорожской области, часть которой находится под контролем российских войск.

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В регионах созданы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль и вещают российские теле- и радиоканалы. Временные власти подконтрольных территорий планируют осенью провести референдум о присоединении к России.

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