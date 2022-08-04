Шведский SVT объяснил репортаж о получении российских паспортов в Херсоне

В материале о получении российских паспортов жителями Херсона не хватало контекста, в связи с чем репортаж и вызвал волну критики, заявила программный директор шведского телеканала SVT Шарлотта Фриборг в блоге на сайте телеканала.

Речь идет о материале телеканала от 28 июля. Телеканал показал кадры получения российских паспортов жителями Херсона, которые дают присягу под российский гимн. На видео женщина, получившая российское гражданство, заплакала и высказала свою благодарность.

После этого репортажа телеканал раскритиковали. Так, газета Smålandsposten обвинила SVT в распространении российской пропаганды и потребовала объяснить, покупал ли телеканал видео для репортажа у российских СМИ.

Фриборг подчеркнула, что материал для репортажа был взят из информационного агентства Reuters. По ее словам, команда агентства могла снимать «все, что хотела» и не находилась под наблюдением российских военных. Фриборг отметила, что нужно было четко указать источник, раз материал «вызывает вопросы».

«Наш репортаж от 28 июля не дал достаточного представления о контексте. Например, ничего не было сказано о том, сколько жителей Херсона решили стать гражданами России, каковы их причины, или достаточно о российской стратегии, стоящей за распространением паспортов. Мы должны были дать аудитории больше контекста», — написала она.

28 июля в Херсонской и Запорожской областях, которые находятся под контролем России, появились временные управления МВД, и была организована работа по выдаче российских паспортов. О создании центров получения российских паспортов в Херсонской области стало известно в конце мая. В июне такие центры появились в Запорожской области, часть которой находится под контролем российских войск.

Читайте на РБК Pro Pro Компаниям разрешили скрыть бухотчетность. В чем подвох Компаниям разрешили скрыть бухотчетность. В чем подвох Статьи Pro Основатель Alibaba Джек Ма: «Я хочу умереть на пляже, а не в офисе» Основатель Alibaba Джек Ма: «Я хочу умереть на пляже, а не в офисе» Статьи Pro x The Economist Инфляция 160%: почему власти Турции не могут сдержать рост цен Инфляция 160%: почему власти Турции не могут сдержать рост цен Статьи Pro Какие шаги помогут выстроить здоровые отношения с алкоголем Какие шаги помогут выстроить здоровые отношения с алкоголем Статьи Pro Строители начали зарплатные гонки за работников. Как меняется отрасль Строители начали зарплатные гонки за работников. Как меняется отрасль Прогнозы Pro Удаленка — это «новые печеньки» для офисных сотрудников Удаленка — это «новые печеньки» для офисных сотрудников Статьи Pro «После 50/45/35 лет карьеры быть не может»: чего боятся топ-менеджеры «После 50/45/35 лет карьеры быть не может»: чего боятся топ-менеджеры Статьи Pro Акции Peloton рухнули на 91%. Сработает ли план спасения компании Акции Peloton рухнули на 91%. Сработает ли план спасения компании Статьи

В регионах созданы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль и вещают российские теле- и радиоканалы. Временные власти подконтрольных территорий планируют осенью провести референдум о присоединении к России.