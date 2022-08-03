Антонов заявил о попытке США санкциями вытеснить Россию с мировых рынков

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 61,27 (-1,98) Инвестиции, 02 авг, 16:00
Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 60,16 (-1,89) Инвестиции, 02 авг, 16:00
Лавров назвал Мьянму «добрым и дружным» партнером России Политика, 08:42
На самом ли деле резидентам РФ теперь можно переводить валюту за рубеж Pro, 08:33
Азиатская лига отстранила российский хоккейный клуб из-за политики Спорт, 08:32
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 08:32
Китай пригрозил властям Тайваня «бездной катастрофы» Политика, 08:26
Пелоси назвала причину своего визита на Тайвань Политика, 08:06
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП Партнерский проект, 08:02
«Этери решила напомнить о себе». Реакция на критику ISU от Тутберидзе Спорт, 08:00
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Белгородской области закроют школы в приграничных с Украиной районах Общество, 07:28
Антонов заявил о попытке США санкциями вытеснить Россию с мировых рынков Политика, 07:26
Долг 27 тысяч рублей: как можно улучшить кредитную историю РБК и Яндекс Кью, 07:25
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:10
Минпромторг отвел восемь лет на восстановление экспорта металлургов Бизнес, 07:00
Япония выразила обеспокоенность из-за учений Китая возле Тайваня Политика, 06:50
Война санкций ,  
0 

Антонов заявил о попытке США санкциями вытеснить Россию с мировых рынков

Посол Антонов заявил о попытке «санкционной машины» США вытеснить Россию с мировых рынков
Анатолий Антонов
Анатолий Антонов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

США продолжают вводить санкции против представителей российского бизнеса, чтобы вытеснить Россию с мировых рынков, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя введенные 2 августа ограничения. Его слова приводит пресс-служба российского диппредставительства в США.

«Раскрученная Вашингтоном «санкционная машина» продолжает «штамповать» ограничения против отечественного бизнеса в попытке вытеснить Россию с мировых рынков. Занять освободившиеся позиции за счет банального шантажа, а не справедливой конкуренции», — сказал Антонов.

В первую очередь вопросы возникают в связи с ограничениями против российских предпринимателей и компаний, связанных с производством металлопродукции и удобрений, отметил посол. С российскими предприятиями отказываются работать иностранные банки, страховые и транспортно-логистические фирмы, добавил дипломат.

«Подобное «усердие» американских властей дополнительно расшатывает глобальные рынки, и без того страдающие от значительных нарушений цепочек поставок. Отсюда — риски дальнейшего роста цен и возникновения проблем с получением необходимой продукции», — отметил Антонов, предположив, что наибольший ущерб будет нанесен развивающимся странам.

Однако даже в такой ситуации «изолировать Россию не получится», считает посол, так как, по его мнению, страна зарекомендовала себя «надежным поставщиком», заинтересованным в крепких торговых связях с зарубежными партнерами.

Новые санкции: какая доля внешней торговли России попала под ограничения
Экономика

Накануне Минфин США обновил санкционный список и внес в него шесть российских миллиардеров из списка Forbes. В их числе бывший владелец «Еврохима» (компания-производитель минеральных удобрений) Андрей Мельниченко и совладелец «ФосАгро» (компания-производитель фосфорсодержащих удобрений) Андрей Григорьевич Гурьев и его сын, экс-директор компании Андрей Андреевич Гурьев.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images Преимущества «середнячков». Почему стоит прекратить гоняться за талантами
Инструкции
Pro
Фото: McDonald's Бургер и бег: как глава McDonald's заботится о здоровье
Статьи
Pro
Фото: Антон Беркасов / РБК «Бездомный» миллиардер: как живет создатель Ethereum Виталик Бутерин
Статьи
Pro
Как уходящие западные компании будут освобождать 700 тыс. кв. м площадей
Статьи
Pro
Сколько нужно работать, чтобы быть счастливым
Инструкции
Pro
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images На самом ли деле резидентам РФ теперь можно переводить валюту за рубеж
Статьи
Pro
Что нужно знать об обнальной площадке, чтобы не оказаться ее контрагентом
Статьи
Pro
Сделай красиво: как менеджеры мешают работе бестолковой постановкой задач
Статьи

Под ограничения также попали глава совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников и бывший член совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский. Против Пумпянского, Мельниченко и Гурьева Евросоюз ввел санкции еще в начале марта.

Теги
Анатолий Антонов посол России в США американские санкции США антироссийские санкции
Материалы по теме
Канада ввела санкции против 43 военных и 17 оборонных предприятий
Политика
Лондон ослабил российские санкции в сфере страхования судов и самолетов
Экономика
Новая Зеландия ввела санкции против РЖД и СОГАЗа
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter