Антонов заявил о попытке США санкциями вытеснить Россию с мировых рынков
США продолжают вводить санкции против представителей российского бизнеса, чтобы вытеснить Россию с мировых рынков, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя введенные 2 августа ограничения. Его слова приводит пресс-служба российского диппредставительства в США.
«Раскрученная Вашингтоном «санкционная машина» продолжает «штамповать» ограничения против отечественного бизнеса в попытке вытеснить Россию с мировых рынков. Занять освободившиеся позиции за счет банального шантажа, а не справедливой конкуренции», — сказал Антонов.
В первую очередь вопросы возникают в связи с ограничениями против российских предпринимателей и компаний, связанных с производством металлопродукции и удобрений, отметил посол. С российскими предприятиями отказываются работать иностранные банки, страховые и транспортно-логистические фирмы, добавил дипломат.
«Подобное «усердие» американских властей дополнительно расшатывает глобальные рынки, и без того страдающие от значительных нарушений цепочек поставок. Отсюда — риски дальнейшего роста цен и возникновения проблем с получением необходимой продукции», — отметил Антонов, предположив, что наибольший ущерб будет нанесен развивающимся странам.
Однако даже в такой ситуации «изолировать Россию не получится», считает посол, так как, по его мнению, страна зарекомендовала себя «надежным поставщиком», заинтересованным в крепких торговых связях с зарубежными партнерами.
Накануне Минфин США обновил санкционный список и внес в него шесть российских миллиардеров из списка Forbes. В их числе бывший владелец «Еврохима» (компания-производитель минеральных удобрений) Андрей Мельниченко и совладелец «ФосАгро» (компания-производитель фосфорсодержащих удобрений) Андрей Григорьевич Гурьев и его сын, экс-директор компании Андрей Андреевич Гурьев.
Под ограничения также попали глава совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников и бывший член совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский. Против Пумпянского, Мельниченко и Гурьева Евросоюз ввел санкции еще в начале марта.