Лукашенко заявил, что Сербия «не усидит на трех стульях»

Александр Лукашенко (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Сербия не сможет сохранять хорошие отношения сразу с тремя сторонами — Россией, Европейским союзом и США, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко журналистам. Его слова приводятся на сайте президента.

«Ну если они хотят там, как говорят, на трех стульях усидеть, у них не получится. Тут мы, Россия, Евросоюз, Америка и прочие... И везде хотят, чтобы было хорошо. Но им не дадут сидеть на этих всех стульях, и прежде всего евросоюзовцы, куда они так стремятся. Есть проблема. Это, что называется, вопрос под дых», — считает Лукашенко.

Он отметил, что Минск учитывает политику Белграда в отношении себя, но разделяет «руководство и обычный народ» и потому последнему «придется помогать». При этом, что именно Белоруссия может сделать для Сербии, Лукашенко не смог сказать.

«Я бы прежде всего посмотрел, как они вели себя во время периода, когда против нас вводили санкции. Не хочу ворошить недалекое прошлое, но посмотрите...» — заявил белорусский президент. Тем не менее сербов он назвал «нашим народом» и «хорошими, толковыми людьми».





В конце июля — начале августа обострился конфликт между Сербией и Косово — территорией, которая провозгласила свою независимость от Сербии в 2008 году. Некоторые государства, в частности США и часть членов Евросоюза, признали ее независимость. Россия Косово не признает.

В Косово с 1 августа намеревались признать недействительными сербские документы, которые используют проживающие на севере региона сербы (другую часть населения Косова составляют албанцы). Из-за этого 31 июля в регионе начались волнения, сербы стали строить баррикады, в городах звучали сигналы воздушной тревоги, сербский президент Александр Вучич предупреждал, что полиция Косово в полночь 1 августа начнет силовую операцию против сербов.

Однако затем Приштина решила отложить принятие закона о непризнании сербских документов до 1 сентября. Глава МИД Сербии Никола Селакович описал после этого ситуацию как спокойную, но хрупкую.