Песков рассказал, что Путин иногда купается во время командировок в Сочи

Владимир Путин (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Владимиру Путину при работе в резиденции в Сочи иногда удается искупаться в море, однако все зависит от графика, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Путин проведет в Сочи переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В связи с этим Пескова спросили, бывает ли у главы государства во время командировок возможность искупаться в море.

«Зависит от рабочего графика, иногда удается, иногда нет. Сейчас, конечно, график напряженный», — ответил он.

По словам Пескова, помимо переговоров с Эрдоганом у Путина запланировано «много бесед, рабочих совещаний, которые не попадают в поле зрения общественности, но тем не менее происходят в большом количестве у президента в течение дня».

Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи 5 августа. Они обсудят двустороннее взаимодействие, экономику, обстановку в Сирии и на Украине, сообщил Песков. По его словам, эта встреча также станет «хорошей возможностью сверить часы по вывозу зерна из украинских портов».