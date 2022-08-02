В Херсонской области сообщили о приостановке плановой помощи в больницах
В медучреждениях Херсонской области, которые находятся в наиболее опасных при обстрелах районах, приостановили оказание плановой помощи, сообщил «Интерфаксу» начальник департамента здравоохранения временной администрации региона Вадим Ильмиев. Херсонская область находится под контролем России с марта.
Речь идет о медучреждениях в Великоалександровском и Нововоронцовском районах, а также Новокаховской и Бериславской горбольницах, уточнил он. Пациентам теперь оказывают здесь только экстренную помощь, а плановую они могут получить в ближайших больницах.
«Разрушенных больниц нет, но есть попадания (снарядов), есть повреждения осколками. Городская центральная больница в Новой Каховке — выбиты все окна, мы сейчас производим остекление, наводим порядок, пытаемся восстановить», — отметил Ильмиев.
По его словам, большинство поликлиник и больниц области работают в штатном режиме и в целом справляются с нагрузкой, несмотря на отъезд из региона около 30% медиков. Не хватает только узкопрофильных врачей, в частности хирургов, анестезиологов, детских онкологов, отмечает Ильмиев, однако в ближайшее время из России приедут восемь специалистов узкого профиля, также в регион могут приехать волонтеры.
Он уточнил, что примерно 70% учреждений сферы здравоохранения в регионе прошли перерегистрацию по российскому законодательству, открыли расчетные счета и переходят на принятые в России стандарты лечения. Работники больниц начали получать зарплату в рублях, а также дополнительные разовые пособия в размере 10 тыс. руб.
После взятия Херсонской области под контроль российскими войсками в регионе создали военно-гражданские администрации и ввели в оборот рубль, также там начали вещание российские теле- и радиоканалы. Регион вместе с взятыми под контроль частями Запорожской области планирует провести референдум по присоединению к России.
Временные власти неоднократно сообщали об обстрелах Херсонской области с украинской стороны. В частности, 11 июля сообщалось об обстреле Новой Каховки из реактивной системы залпового огня HIMARS. По данным властей, погибли семь человек, около шестидесяти пострадали, еще четыре пропали. Сотни домов и десятки объектов инфраструктуры получили повреждения, в том числе школы, детские сады, больница и храмы.