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Военная операция на Украине ,  
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Пророссийская ВГА Херсона выступила за новые зоны военных действий

География военных действий России на Украине может быть расширена. Об этом заявил заместитель главы пророссийской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов, передает «РИА Новости».

Он счел, что под контроль России должны перейти Николаевская, Одесская, Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области.

Лавров заявил о расширении географических задач спецоперации на Украине
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Фото:Виктор Антонюк / РИА Новости

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Представители 141 из 193 стран в Генеральной ассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.

В середине марта российские войска заняли Херсонскую область. После этого в регионе появилась военно-гражданская администрация, которая начала агитировать за присоединение к России.

Ее главой стал депутат пророссийской Партии регионов, бывший городской глава Херсона Владимир Сальдо, а его заместителем — пророссийский активист Кирилл Стремоусов. Последнего СБУ подозревала в сотрудничестве с ФСБ еще в 2020 году. Областная прокуратура обвинила руководство ВГА в госизмене.

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Представители российской стороны не раз призывали расширить географию военной операции. В конце апреля заместитель командующего войсками ЦВО по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев заявил, что во время второй фазы военных действий Россия собирается взять под контроль Донбасс, чтобы обеспечить коридор в Крым, и Южную Украину — с целью создать еще один коридор в Приднестровье.

20 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что географические задачи операции на Украине изменились. «Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво», — сказал он.

Теги
Украина Херсонская область Россия военная операция военно-гражданские администрации расширение
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