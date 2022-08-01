Чибис пообещал, что заявившая о ненависти к русским дипломат уедет

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 августа
EUR ЦБ: 63,25 (+0,68) Инвестиции, 16:16
Курс доллара на 2 августа
USD ЦБ: 62,05 (+0,74) Инвестиции, 16:16
Мантуров предложил поддержать металлургов через закупки в госрезерв Бизнес, 17:19
Как бороться с лудоманией на средства операторов игорного бизнеса Партнерский проект, 17:12
Победи прокрастинацию. Как перестать откладывать дела на завтра Pro, 17:06
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:03
Россия закрыла въезд экс-премьеру Кэмерону и еще 38 британцам Политика, 17:01
Курс юаня к рублю на Мосбирже обвалился более чем на 5% Инвестиции, 17:00
Старшая дочь Анджелины Джоли поступила в женский афроамериканский колледж Life, 16:57
Сильвестр Сталлоне раскритиковал семью продюсера «Рокки» Life, 16:49
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Как подростку получить опыт работы для успешной карьеры в будущем Партнерский проект, 16:49
Приложение без приложения: как компании развивают бизнес с помощью PWA Индустрия 4.0, 16:39
Умер бывший командир «Альфы», участвовавший в штурме телебашни в Вильнюсе Политика, 16:39
Гандболиста сборной России Дмитрия Киселева дисквалифицировали за кокаин Спорт, 16:37
Власти рассказали, когда излишки квартир по реновации выйдут на рынок Недвижимость, 16:32
Украинские футболистки устроили фотосессию в «позе Зеленской» Спорт, 16:28
Политика ,  
0 

Чибис пообещал, что заявившая о ненависти к русским дипломат уедет

Элисабет Эллингсен
Элисабет Эллингсен (Фото: Elisabeth Ellingsen / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Глава Мурманской области Андрей Чибис пообещал добиться, чтобы заявившая о ненависти к русским сотрудница норвежского консульства Элисабет Эллингсен больше никогда не появлялась в России. Об этом он сказал в эфире программы «60 минут» телеканала «Россия 1».

«Она пока находится, по нашим данным, на территории Мурманской области. Сейчас мы ведем работу, в том числе, с дипломатическим ведомством Норвегии, но я убежден, что такому человеку на территории нашей области, нашей страны не место, и мы будем делать все для того, чтобы эта девушка, эта женщина у нас не появлялась», — сказал Чибис.

Он указал, что МИД Норвегии принес извинения за инцидент с дипломатом, но пообещал добиться того, чтобы этот человек на территории России больше никогда не появлялся.

Мурманский губернатор предложил ненавидящим русских «катиться к черту»
Политика
Андрей Чибис

Инцидент с Эллингсен произошел 30 июля. Telegram-канал Mash опубликовал видео с женщиной, которая говорит сотруднику гостиницы, что «ненавидит русских». Поводом для конфликта, по данным канала, стала просьба менеджеров подождать, пока в номере пройдет уборка. Mash уточнил, что отель находится в Мурманске, а героиня ролика — дипломат Элисабет Эллингсен. По данным канала, ей грозит уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды (ст. 282 УК).

Официальный представитель МИД России назвала поведение Эллингсен проявлением ненависти и национализма, а также заявила о проработке вариантов реакции на ее высказывания.

МИД Норвегии выразил сожаление в связи с произошедшим. «Выраженные чувства никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу», — заявили РБК в норвежском ведомстве.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию
Статьи
Pro
Фото: Rob Stothard / Getty Images «Лучшие дни позади»: что зарубежные СМИ пишут про кризис на рынке труда
Прогнозы
Pro
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images На рынке майнинга криптовалют близится катастрофа. Что делать инвесторам
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Злость, отвращение и «разбор полетов»: почему говорить о сексе так сложно
Инструкции
Pro
Как уходящие западные бренды будут освобождать 700 тыс. кв. м площадей
Статьи
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Фото: Kimberly White / Stringer Как миллиардеры защищаются от инфляции: варианты от Мангера и Далио
Статьи
Pro
Самые популярные способы отъема бизнеса и как с ними бороться
Статьи
Теги
Норвегия Андрей Чибис дипломат
Материалы по теме
Дипломаты заявили, что не обсуждают прекращение выдачи виз в ЕС россиянам
Политика
Вучич заявил об отсутствии у Сербии антизападного или русофобского курса
Политика
Клишас призвал «жестко» ответить на высылку дипломатов из Болгарии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter