Чибис пообещал, что заявившая о ненависти к русским дипломат уедет

Элисабет Эллингсен (Фото: Elisabeth Ellingsen / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Глава Мурманской области Андрей Чибис пообещал добиться, чтобы заявившая о ненависти к русским сотрудница норвежского консульства Элисабет Эллингсен больше никогда не появлялась в России. Об этом он сказал в эфире программы «60 минут» телеканала «Россия 1».

«Она пока находится, по нашим данным, на территории Мурманской области. Сейчас мы ведем работу, в том числе, с дипломатическим ведомством Норвегии, но я убежден, что такому человеку на территории нашей области, нашей страны не место, и мы будем делать все для того, чтобы эта девушка, эта женщина у нас не появлялась», — сказал Чибис.

Он указал, что МИД Норвегии принес извинения за инцидент с дипломатом, но пообещал добиться того, чтобы этот человек на территории России больше никогда не появлялся.

Инцидент с Эллингсен произошел 30 июля. Telegram-канал Mash опубликовал видео с женщиной, которая говорит сотруднику гостиницы, что «ненавидит русских». Поводом для конфликта, по данным канала, стала просьба менеджеров подождать, пока в номере пройдет уборка. Mash уточнил, что отель находится в Мурманске, а героиня ролика — дипломат Элисабет Эллингсен. По данным канала, ей грозит уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды (ст. 282 УК).

Официальный представитель МИД России назвала поведение Эллингсен проявлением ненависти и национализма, а также заявила о проработке вариантов реакции на ее высказывания.

МИД Норвегии выразил сожаление в связи с произошедшим. «Выраженные чувства никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу», — заявили РБК в норвежском ведомстве.