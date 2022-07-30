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Мурманский губернатор предложил «катиться к черту» за ненависть к русским

Ненавидящим русских следует «катиться к черту из России», заявил Чибис. Ранее о ненависти к русским заявила сотрудница норвежского консульства, ссорясь с сотрудниками отеля. МИД Норвегии выразил сожаление из-за инцидента

Россия не будет терпеть русофобию, заявил в Telegram губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Терпеть русофобию в нашей стране мы не станем. Пусть все, кто ненавидит русских, катятся к черту из России», — написал он.

Так глава региона отреагировал на инцидент с сотрудницей норвежского консульства Элисабет Эллингсен, которая поссорилась с сотрудниками отеля в Мурманске из-за уборки номера и заявила, что ненавидит русских. Видео с кадрами ссоры опубликовал Telegram-канал Mash утром 30 июля. По его данным, Эллингсен разозлилась на персонал гостиницы из-за просьбы менеджеров подождать, пока горничные закончат уборку в номере.

В Норвегии выразили сожаление из-за скандала с сотрудницей консульства
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Министерство иностранных дел Норвегии

«Как же отвратительно. И как вы решаете, что комната чистая? Знаете, я привыкла к чистым номерам, я из Скандинавии. Я не какая-то там русская женщина, которая просто убирается как попало. Это не уборка. Я вообще смогу спать в этой кровати? <...> Я буду стоять у двери и смотреть, как она (горничная. — РБК) убирается, просто дайте мне ключ, — возмущалась женщина на видео.

Telegram-канал уточнял, что гостиница, где произошла ссора, расположена в Мурманске, а на запись попали слова дипломата Элисабет Эллингсен.Также Mash утверждал, что против нее могут возбудить уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды (ст. 282 УК), по которой грозит до шести лет тюремного заключения.

В гостиничной сети Azimut Hotels, которая владеет отелем, ответили РБК, что уважают «возможность гостей выражать свое мнения», но считают, что «недопустимо унижать человека и унижать достоинство людей по любому признаку».

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На инцидент также отреагировал российский МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова написала в Telegram, что считает случившееся проявлением ненависти и национализма. Дипломат пообещала ответить на поступок Эллингсен, если российскую сторону «не опередит МИД Норвегии». В норвежском внешнеполитическом ведомстве выразили сожаление из-за слов Эллингсен и заявили, что «выраженные [ею] чувства никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу.

Норвежское консульство в Мурманске не предоставляет услуги населению с 1 июля. Россияне могут обратиться за ними в посольство и консульство в Москве и Санкт-Петербурге.

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Теги
Татьяна Зыкина
Норвегия Андрей Чибис Мурманская область Русские
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