Мурманский губернатор предложил «катиться к черту» за ненависть к русским
Россия не будет терпеть русофобию, заявил в Telegram губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
«Терпеть русофобию в нашей стране мы не станем. Пусть все, кто ненавидит русских, катятся к черту из России», — написал он.
Так глава региона отреагировал на инцидент с сотрудницей норвежского консульства Элисабет Эллингсен, которая поссорилась с сотрудниками отеля в Мурманске из-за уборки номера и заявила, что ненавидит русских. Видео с кадрами ссоры опубликовал Telegram-канал Mash утром 30 июля. По его данным, Эллингсен разозлилась на персонал гостиницы из-за просьбы менеджеров подождать, пока горничные закончат уборку в номере.
«Как же отвратительно. И как вы решаете, что комната чистая? Знаете, я привыкла к чистым номерам, я из Скандинавии. Я не какая-то там русская женщина, которая просто убирается как попало. Это не уборка. Я вообще смогу спать в этой кровати? <...> Я буду стоять у двери и смотреть, как она (горничная. — РБК) убирается, просто дайте мне ключ, — возмущалась женщина на видео.
Telegram-канал уточнял, что гостиница, где произошла ссора, расположена в Мурманске, а на запись попали слова дипломата Элисабет Эллингсен.Также Mash утверждал, что против нее могут возбудить уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды (ст. 282 УК), по которой грозит до шести лет тюремного заключения.
В гостиничной сети Azimut Hotels, которая владеет отелем, ответили РБК, что уважают «возможность гостей выражать свое мнения», но считают, что «недопустимо унижать человека и унижать достоинство людей по любому признаку».
На инцидент также отреагировал российский МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова написала в Telegram, что считает случившееся проявлением ненависти и национализма. Дипломат пообещала ответить на поступок Эллингсен, если российскую сторону «не опередит МИД Норвегии». В норвежском внешнеполитическом ведомстве выразили сожаление из-за слов Эллингсен и заявили, что «выраженные [ею] чувства никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу.
Норвежское консульство в Мурманске не предоставляет услуги населению с 1 июля. Россияне могут обратиться за ними в посольство и консульство в Москве и Санкт-Петербурге.