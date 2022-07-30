В Норвегии выразили сожаление из-за скандала с сотрудницей консульства

Элисабет Эллингсен поссорилась с сотрудниками отеля в Мурманске из-за уборки номера и заявила, что ненавидит русских. Норвежский МИД заверил, что слова консула не отражают официальной позиции Осло

МИД Норвегии глубоко сожалеет о случившемся с сотрудницей консульства в России, которая в ходе конфликта с сотрудниками отеля в Мурманске заявила о ненависти к русским, сообщили РБК в ведомстве.

«Выраженные чувства никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу, — заверили в МИДе. — Министерство держит инцидент на контроле через соответствующие каналы».

Утром в субботу Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором женщина говорит сотруднику гостиницы, что «ненавидит русских». По данным авторов канала, поводом для конфликта стала просьба менеджеров отеля подождать, пока горничные закончат уборку в номере. «Как же отвратительно. И как вы решаете, что комната чистая? Знаете, я привыкла к чистым номерам, я из Скандинавии. Я не какая-то там русская женщина, которая просто убирается как попало. Это не уборка. Я вообще смогу спать в этой кровати? <...> Я буду стоять у двери и смотреть, как она (горничная. — РБК) убирается, просто дайте мне ключ, — возмущается женщина, используя нецензурную брань. — Знаете, я считаю, что этот отель — позорище и вы все тоже позорище». Mash уточнил, что отель находится в Мурманске, а героиня ролика — дипломат Элисабет Эллингсен. По данным канала, ей грозит уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды (ст. 282 УК).

В гостиничной сети Azimut Hotels, которой принадлежит мурманский отель, заявили РБК, что уважают «возможность гостей выражать свое мнения», но считают, что «недопустимо унижать человека и унижать достоинство людей по любому признаку».

Представитель МИД России Мария Захарова назвала поведение Эллингсен проявлением ненависти и национализма. В ведомстве «прорабатываются варианты реакции» на поступок дипломата. «Если только нас не опередит МИД Норвегии, что было бы правильно», — отметила Захарова.

Консульство Норвегии в Мурманске с 1 июля не предоставляет услуги населению. Россияне могут обратиться в генконсульства в Москве и Санкт-Петербурге.