Военные продлили военное положение в Мьянме на полгода

Военные Мьянмы продлили режим чрезвычайного положения, действующий в стране с 1 февраля прошлого года, еще на шесть месяцев, пишет газета Global New Light of Myanmar со ссылкой на заявление Совета национальной обороны и безопасности.

«Члены совета единогласно поддержали предложение [временного президента Мьин Све] о продлении срока действия объявленного чрезвычайного положения еще на шесть месяцев в соответствии со ст. 425 Конституции», — сказано в заявлении.

Военные пришли к власти в Мьянме в прошлом году 1 февраля. Они совершили государственный переворот и взяли под стражу президента страны Вин Мьина, государственного советника Аун Сан Су Чжи и других руководителей правящей партии «Национальная лига за демократию».

В день смены власти парламент страны должен был утвердить новый состав правительства. Армия заявила, что приняла решение вмешаться в политическую ситуацию из-за фальсификаций со списками избирателей в ходе парламентских выборов и волнений, которые начались после разглашения этих сведений.

Страну после переворота возглавил командующий вооруженными силами, старший генерал Мин Аунг Хлайн, он стал временным президентом. Приход к власти военных вызвал протесты, в ходе которых погибли несколько сотен человек.

Переворот произошел в Мьянме после десяти лет демократизации государства. Военные правили страной c 1962 года, а в 2011-м начали передачу власти. Соединенные Штаты, которые ослабляли санкции в отношении Мьянмы, снова ужесточили ограничения после переворота и наложили их на МВД и Минобороны.

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В конце июля Reuters сообщил, что военные казнили четырех обвиняемых в терроризме оппозиционеров. Каким образом это сделали, агентство не уточнило, однако все предыдущие приговоры в Мьянме исполнялись через повешение. Тогда оппозиционное издание «Иравади» писало, что власти приговорили к смертной казни 53-летнего писателя Ко Джимми и 41-летнего первого мьянманского рэпера Пьо Зея То. Имена двух других не назывались.