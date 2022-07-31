Захарова озвучила концепцию США в отношениях с Россией
Соединенные Штаты в отношениях с Россией придерживаются концепции «от сдерживания до уничтожения», заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
«Концепция ясна — от «сдерживания до уничтожения». Они же сами об этом говорят, это же их история», — сказала Захарова (цитата по «РИА Новости»).
Таким образом она прокомментировала возможное внесение России в американский список государств — спонсоров терроризма.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что американская администрация рассматривает возможность внесения России в список государств — спонсоров терроризма из-за ситуации на Украине.
29 июля газета Politico писала, что конгрессмены от Демократической и Республиканской партий внесут в палату представителей законопроект об официальном признании России спонсором терроризма. Авторы законопроекта после консультаций с экспертами полагают, что конгресс может самостоятельно принять соответствующее решение без участия Госдепартамента, «обойдя» его.
В Кремле предупреждали об «очень негативных последствиях» такого решения. «С другой стороны, очень трудно сделать что-то, что может еще более испортить отношения между Россией и Америкой. Они и так находятся в незавидном положении», — добавил представитель президента Дмитрий Песков.
Критиковал предложение и французский лидер Эмманюэль Макрон, он в конце июня заверил, что Париж не поддержит такое решение в отношении Москвы.
Сейчас в список спонсоров терроризма в США внесли четыре страны — Сирию (в декабре 1979 года), Иран (январь 1984-го), КНДР (ноябрь 2017-го) и Кубу (январь 2021-го).
Попадание в перечень означает строгие ограничения на взаимодействия с этим государством, запрет на экспорт оборонных товаров, контроль за экспортом продукции двойного назначения, финансовые и иные ограничения. Кроме того, предусматриваются санкции против других государств, которые сохраняют торговые отношения со спонсором терроризма.