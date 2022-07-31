Захарова озвучила концепцию США в отношениях с Россией

Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Соединенные Штаты в отношениях с Россией придерживаются концепции «от сдерживания до уничтожения», заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Концепция ясна — от «сдерживания до уничтожения». Они же сами об этом говорят, это же их история», — сказала Захарова (цитата по «РИА Новости»).

Таким образом она прокомментировала возможное внесение России в американский список государств — спонсоров терроризма.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что американская администрация рассматривает возможность внесения России в список государств — спонсоров терроризма из-за ситуации на Украине.

29 июля газета Politico писала, что конгрессмены от Демократической и Республиканской партий внесут в палату представителей законопроект об официальном признании России спонсором терроризма. Авторы законопроекта после консультаций с экспертами полагают, что конгресс может самостоятельно принять соответствующее решение без участия Госдепартамента, «обойдя» его.

В Кремле предупреждали об «очень негативных последствиях» такого решения. «С другой стороны, очень трудно сделать что-то, что может еще более испортить отношения между Россией и Америкой. Они и так находятся в незавидном положении», — добавил представитель президента Дмитрий Песков.

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Критиковал предложение и французский лидер Эмманюэль Макрон, он в конце июня заверил, что Париж не поддержит такое решение в отношении Москвы.