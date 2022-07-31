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Власти Запорожья попросят у ЦИК России помощи в референдуме

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Власти подконтрольной российским войскам части Запорожской области намерены обратиться в ЦИК за помощью в проведении референдума о присоединении к России. Об этом заявил журналистам член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Рогов, его слова приводит ТАСС.

«Сейчас, я думаю, мы будем уже официально обращаться в Центризбирком России, и не просто в плане консультаций, а в плане того, чтобы нам оказали помощь на предмет того, как правильно все должно прозвучать, чтобы мы были услышаны большой Россией. Потому что мы можем провести все что угодно, а нам скажут: «Извините, вы не в том формате», — сказал Рогов в кулуарах VIII встречи членов Клуба А. М. Горчакова.

Представитель пророссийских властей отметил, что нужно «говорить на одном языке — языке российского закона».

Ранее Рогов заявлял о намерении властей руководствоваться российским законом о вхождении в состав страны Крыма при подготовке к референдуму.

В Херсонской ВГА поддержали идею о референдуме в один день с Запорожьем
Политика
Херсон

Россия контролирует южную и центральную части Запорожской области. Пророссийские власти неоднократно говорили о намерении присоединиться к России путем референдума. В конце июля в запорожской ВГА не исключали, что могут назначить голосование в один день с Херсонской областью — в первой половине сентября.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, в свою очередь, допускал, что парламент может рассмотреть вопрос вхождения «новых территорий» в состав России в осеннюю сессию.

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Президент Украины Владимир Зеленский называл возвращение подконтрольных России территорий условием для мирных переговоров с Москвой.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине с целью «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также для «демилитаризации и денацификации» соседней страны. При этом он утверждал, что Москва не собирается оккупировать украинские территории.

Теги
Запорожская область Военная операция на Украине Референдум присоединение к России
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