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Самолет ВВС США вылетел с авиабазы Эндрюс в сторону Азии

Нэнси Пелоси
Нэнси Пелоси (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Борт Военно-воздушных сил США Boeing C-40С с регистрационным номером 09-0540 вылетел с авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд и взял курс на Тихий океан, следует из данных сервиса Flightradar.

К 16:00 мск этот самолет стал наиболее отслеживаемым среди пользователей Flightradar — за его полетом наблюдали более 100 тыс. человек. Ранее сообщалось, что спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси 30 июля начнет серию визитов в страны Азии.

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Политика
Нэнси Пелоси

В нее войдут визиты в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Что касается Тайваня, источники из окружения Пелоси назвали визит на остров «неопределенным». Накануне, 29 июля, источники NBC также утверждали, что визит спикера палаты представителей США на Тайвань остается под вопросом.

Из-за плана Пелоси посетить остров в ближайшее время обострились отношения США и Китая. В КНР призвали руководство США отказаться от визита, напоминая об обязательствах, которые налагает на страну поддержка «одного Китая». Если визит Пелоси состоится, то она станет первым посетившим Тайвань спикером палаты конгресса США за 25 лет.

28 июля состоялся телефонный разговор между председателем Китая Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом, во время которого китайский коллега предупредил, что тот, кто «играет с огнем, обожжется».

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Тайвань Нэнси Пелоси США
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