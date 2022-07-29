NBC узнал о поставленном под вопрос визите Пелоси на Тайвань

Нэнси Пелоси (Фото: Nathan Howard / Getty Images)

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань под вопросом, сообщили NBC два источника.

Собеседники издания утверждают, что Пелоси отправится в составе официальной делегации в турне по Восточной Азии, однако посещение Тайваня пока остается «неопределенным».

Турне стартует 29 июля. В него войдут визиты в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Что касается Тайваня, источники из окружения Пелоси назвали визит на остров «неопределенным».

Ситуация вокруг Тайваня обострилась в последнее время из-за плана спикера палаты представителей США посетить остров в ближайшее время.

Китай, в свою очередь, не раз призывал руководство США отказаться от визита, напоминая об обязательствах, которые налагает на страну поддержка «одного Китая». Если визит Пелоси состоится, то она станет первым посетившим Тайвань спикером палаты конгресса США за 25 лет.

Накануне, 28 июля, состоялся телефонный разговор между председателем Китая Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом, во время которого китайский коллега предупредил, что тот, кто «играет с огнем, обожжется».