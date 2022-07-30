Глава Минобороны Азербайджана приказал пресекать провокации на границе

Закир Гасанов (Фото: Министерство Обороны Азербайджана)

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов отдал армии приказ о готовности к «немедленному и решительному» пресечению возможных провокаций со стороны армянской армии, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Приказ был отдан во время служебного совещания, которое состоялось после оценки министром обстановки на азербайджано-армянской границе и в Нагорном Карабахе.

Утром 30 июля в Баку заявили, что позиции азербайджанских военных были обстреляны со стороны Армении. По данным Минобороны, стрельба якобы велась из оружия разного калибра с территории Гехаркуникской области Армении. Под обстрел попали позиции возле населенного пункта Демирчидам Кельбаджарского района. «В результате адекватных ответных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, противник был подавлен», — заявили азербайджанские военные.

В Минобороны Армении назвали эти обвинения дезинформацией и добавили, что ситуация на границе относительно спокойная.

В 2022 году Армения и Азербайджан неоднократно сообщали об обстрелах. В марте азербайджанские военные заняли армянское село Парух (азерб. Фарух), которое находится в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. По данным Минобороны России, один армянский военный получил ранение.

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В конце мая Минобороны Армении сообщило, что вооруженные силы Азербайджана обстреляли участок совместной границы. В результате армянский срочник получил огнестрельное ранение, военные Армении нанесли ответный удар. При этом Минобороны Азербайджана назвало данные о ранении военного ложью.

В середине июля президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в том, что она отказывается выполнять обязательства по соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Он отметил, что Минобороны России не выполнило обещание заставить армянские войска покинуть регион.