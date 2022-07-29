Белый дом заявил об отсутствии планов контакта Байдена с Путиным

Карин Жан-Пьер (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Вашингтон не планирует организацию разговора президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе пресс-конференции.

На фоне прошедших переговоров главы российского МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена журналистов интересовало, обсуждаются ли контакты между странами на президентском уровне.

«У нас таких планов нет», — заявила она в ответ на вопрос, обсуждается ли беседа между Путиным и Байденом. Ранее Кремль также сообщил об отсутствии подобных планов.

29 июля прошли переговоры Лаврова и Блинкена. Последний назвал разговор «откровенным и прямым» и рассказал, что в ходе беседы настаивал на принятии Москвой предложения Вашингтона по обмену осужденного в России на 16 лет по обвинению в шпионаже Пола Уилана и обвиняемой в контрабанде наркотиками баскетболистки Бриттни Грайнер.

Госсекретарь добавил, что во время разговора также заявил о необходимости выполнения Россией взятых обязательств в рамках сделки по вывозу зерна из украинских портов. Он подчеркнул, что планы по дальнейшим «аннексиям» на Украине неприемлемы и Запад введет против России больше санкций, если эти планы будут претворены в жизнь.

В МИДе, комментируя переговоры Блинкена и Лаврова, заявили, что с российской стороны «настоятельно предложено вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов, диалога в режиме «тихой дипломатии».

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Лавров также указал Блинкену на то, что поставки оружия Киеву западными странами затягивают конфликт на Украине и «продлевают агонию режима в Киеве».

О предложении США по обмену стало известно накануне. Блинкен отказался раскрывать детали инициативы Вашингтона, однако, по данным телеканала CNN, Штаты предлагают обменять Грайнер и Уилана на российского предпринимателя Виктора Бута. Последнего в 2008 году задержали в Таиланде по обвинению в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. По версии США, Бут собирался поставить оружие колумбийцам-революционерам. Через два с половиной года Бута экстрадировали в США, где в 2012 году суд приговорил его к 25 годам тюрьмы.