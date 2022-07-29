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В Кремле не увидели готовности к уступкам со стороны Запада

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Кремлевский пул)

Кремль не видит изменений в позициях стран Запада и готовности к уступкам по украинскому кризису. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

На вопрос журналистов, фиксирует ли Москва изменения в позициях Запада по украинскому кризису и его готовность к уступкам, Песков ответил: «Нет, не видит».

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба накануне, 29 июля, заявил, что у некоторых западных партнеров Украины начался «зуд» на тему переговоров с Москвой, поскольку приближается зима и они боятся проблем с поставками газа. «Мы продолжаем очень спокойно объяснять им, почему их надежда на конструктивную позицию России не соответствует действительности», — добавил министр.

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Кулеба также отметил, что Киев не видит сигналов, которые свидетельствовали бы о том, что Москва хочет вести переговоры. По словам Кулебы, Киев намерен вернуть утраченные территории и полностью восстановить суверенитет на востоке и юге страны. Он назвал это «окончательной переговорной позицией Украины».

Киев заморозил переговорный процесс. Cвою позицию Украина объяснила событиями в Буче. Журналисты Reuters и других изданий сообщали о найденных там телах погибших мирных жителей, обвиняя в преступлениях российских военных. В Минобороны назвали эти данные провокацией.

Российские власти неоднократно говорили, что готовы к возобновлению переговоров. В Москве считают, что западные страны не разрешают Киеву снова сесть за стол переговоров.

Теги
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