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Депутат Думы предложил запретить въезд в Россию участникам группы «Би-2»

Депутат-справедливоросс Государственной Думы Дмитрий Кузнецов направил письмо в ФСБ с просьбой запретить въезд солистам группы «Би-2» Александру Уману (Шура Би-2) и Егору Бортнику (Лёва Би-2), а в СК России — проверить их действия по ст. 280.3 УК о дискредитации российской армии, сообщает ТАСС.

Кузнецов подтвердил РБК, что направил запросы правоохранителям. «[Уман и Бортник] сами говорили, что не граждане РФ, и своими действиями активно подтверждают, что ничего хорошего к нашей стране не испытывают. Так что поможем им быть последовательными и зарабатывать в недружественных странах, которые они поддерживают своими действиями», — сообщил он.

Депутат также указал, что у него есть вопросы не только к артистам, но и «к неадекватной системе управления в сфере культуры». «Выбирая артистов, наши чиновники и прочие имеющие власть господа должны думать, в первую очередь, об интересах страны и народа, а не заботиться о собственных вкусах, друзьях и выгодах. Мы в Думе создадим механизм, который поможет чиновникам осознать логику исторического момента, а самым непонимающим — освободить свой пост», — рассказал парламентарий.

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ России, в пресс-службу СК России и обратился за комментарием к официальному представителю группы «Би-2».

На рок-фестивале в Воронеже отменили концерты «Би-2» и ДДТ
Политика
Лидер группы &laquo;ДДТ&raquo; Юрий Шевчук

В апреле «Би-2» отменили концерт в Омске, сама группа указывала, что это произошло из-за демонтажа организаторами декораций группы, которые закрыли «плакат с предыдущего мероприятия». При этом первый замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник, объяснил отмену концерта тем, что «Би-2» отказалась выступать под баннером с изображением российского флага и надписью «Za президента».

В июле «Фонтанка» узнала о существовании списка артистов, концерты которых «нежелательны» в России, в перечень в том числе вошла «Би-2». Впоследствии у группы были перенесены несколько концертов в России, которые должны были пройти летом в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Перми и Ярославле. «Би-2» также должны были выступить на рок-фестивале «Чернозем» в Воронежской области в августе, но организаторы отменили их концерт.

Тем не менее, 9 июля группа выступила в Санкт-Петербурге на церемонии закрытия матча за Суперкубок России. Согласно данным с сайта группы, их ближайшие выступления пройдут 27 августа в Самаре и 16 сентября в Томске, затем у «Би-2» запланированы семь концертов за рубежом.

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