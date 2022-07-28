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Военная операция на Украине ,  
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СБУ заявила о передаче государству «российских активов» на $210 млн

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В течение недели в управление государства были переданы активы 19 компаний на сумму более 7,7 млрд грн (более $210 млн), которые контролировались российскими корпорациями и банками. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале. В сообщении, в частности, упомянуты «Росатом», «Газпром», «Русал» и «Татнефть».

Представитель «Росатома» отказался от комментариев РБК. РБК направил запросы в «Газпром», «Русал» и «Татнефть».

СБУ арестовала активы Медведчука и его жены на сумму более $1 млн
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Виктор Медведчук

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий правоохранительным органам принудительно изымать всю собственность России и ее граждан на территории страны.

В начале июля генпрокуратура Украины сообщила об аресте связанных с Россией активов на $200 млн. О каких именно компаниях речь, ведомство не уточнило. Прокуроры сообщили, что учредители и собственники предприятий — четыре гражданина России, которые занимались «незаконными операциями по легализации доходов, полученных преступным путем».

В Кремле арест российских активов за рубежом называли воровством. Президент Владимир Путин ранее утверждал, что арест зарубежных активов и счетов российских компаний и физлиц должен стать уроком для бизнеса, так как «нет ничего надежнее, чем вкладывать средства в свою собственную страну». Позже он заявил, что «воровство чужих активов» ни к чему хорошему не приводит и приносит только проблемы тому, кто этим занимается.

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