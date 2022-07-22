СБУ арестовала активы Медведчука и его жены на сумму более $1 млн

Виктор Медведчук (Фото: Сергей Нужненко / Reuters)

Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала активы экс-главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко более чем на $1 млн. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что речь идет о корпоративных правах на несколько предприятий на сумму 38 млн гривен ($1,03 млн), банковских счетах на $35 тыс., двух земельных участках и еще двух крупных гостиничных комплексах, которые располагались под Ивано-Франковском и Ужгородом. В СБУ считают, что управление этими активами осуществлялось напрямую из России.

«Схема заключалась в заведении средств из российских банков на зарегистрированное в Украине ООО, владельцем которого является гражданин Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Медведчук был главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). В июне украинский суд запретил ее деятельность. До этого работа ОПЗЖ наряду с рядом других украинских партий была приостановлена. Киев заподозрил их в связях с Москвой. Медведчук, в частности, приходится кумом Владимиру Путину. Российский президент — крестный отец его дочери.

На Украине против Медведчука возбуждено несколько уголовных дел. В частности, ему предъявлены обвинения в госизмене и нарушении законов и обычаев войны, по этому делу политику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сам он назвал свое преследование политическим.



С мая прошлого года Медведчук находился под домашним арестом, но в феврале этого года, как сообщило МВД Украины, сбежал. Однако в середине апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что политика задержали, и предложил России обменять Медведчука на пленных украинских военных.