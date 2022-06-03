Лукашенко заявил об отсутствии у России планов по захвату Украины

По мнению президента Белоруссии, российские власти и военные просто показывают, что надо считаться с Россией и нельзя оскорблять ее президента и «душить русский язык»

Александр Лукашенко (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

У российского руководства нет желания «поработить, схватить» Украину, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «СБ. Беларусь сегодня».

«Поверьте, у [президента России Владимира] Путина, военных России, у них стремления Украину захватить, еще что-то нет. Они просто показали: с Россией надо считаться. Не надо оскорблять президента России. Не надо душить русский язык, на котором все украинцы разговаривают. Даже, как некоторые говорят, националистически ориентированные», — объяснил Лукашенко.

Он добавил, что главное для России — собственная безопасность: и Москве, и Минску необходимо думать о том, как не допустить «плацдарма, откуда возможно было бы нападение».

Российские власти в числе целей операции на Украине называют демилитаризацию соседнего государства, ее зачистку от «пронацистски настроенных людей», «избавление людей от геноцида», окончание «безоглядного курса» на полное доминирование США и их союзников. Речи об оккупации украинских территорий не идет, подчеркивают в Москве.

В апреле Минобороны России объявило о начале второй фазы операции, в ходе которой военные собираются полностью взять под контроль Донбасс и южную часть Украины. Российские вооруженные силы уже контролируют ряд территорий, в том числе Херсонскую область и часть Запорожской. Назначенные там пророссийские власти заявляли о стремлении в будущем войти в состав России. В Кремле подчеркивают, что такие вопросы должны решать местные жители. О возможности стать частью России говорило и руководство ДНР и ЛНР.

Украина после начала российской спецоперации ввела военное положение и разорвала дипломатические отношения с Россией.