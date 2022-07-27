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МИД увидел риск техногенной катастрофы из-за обстрелов Запорожской АЭС

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины продолжают обстрелы Запорожской атомной электростанции, такие действия грозят техногенной катастрофой, заявил на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИДа Иван Нечаев. Трансляция шла на YouTube.

«С маниакальным упорством ВСУ обстреливают крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС, не заботясь о ее сохранности и нарушая резолюцию и решения генеральной конференции МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии. — РБК). Похоже, никого в Киеве не смущает практика обстрелов ядерных объектов», — сказал Нечаев.

Он отметил, что подобные действия могут привести «к масштабной техногенной катастрофе» и «США и их европейских союзников это полностью устраивает».

Минобороны сообщило о сбитом дроне-камикадзе у Запорожской АЭС
Политика
Фото:AP

В июле сообщалось как минимум о двух атаках со стороны Украины на территорию рядом с АЭС. 12 июля представитель пресс-службы военно-гражданской администрации (ВГА) города Энергодара, где находится станция, заявил, что ночью два украинских беспилотника «сбросили две мины калибром 120 мм на здание, расположенное вблизи Запорожской АЭС». В результате инцидента никто не пострадал, были повреждены кровля и остекление.

20 июля российское Минобороны сообщило, что двумя днями ранее ВСУ, используя два беспилотника типа «камикадзе», нанесли удар «по объектам на территории Запорожской атомной электростанции», один аппарат уничтожили на подлете к АЭС. Пресс-служба ВГА Энергодара уточняла, что при атаке были ранены 11 сотрудников станции.

Теги
Запорожская АЭС Вооруженные силы Украины обстрел МИД
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