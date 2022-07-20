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Администрация Энергодара заявила об 11 пострадавших после атак на АЭС

Въезд на территорию Запорожской АЭС, архивное фото
Въезд на территорию Запорожской АЭС, архивное фото (Фото: AP)

В результате атак по Запорожской атомной электростанции со стороны Вооруженных сил Украины пострадали 11 сотрудников АЭС, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара, где находится станция.

«При атаках на Запорожскую АЭС были ранены 11 сотрудников, четыре из них сейчас находятся в тяжелом состоянии», — заявили в ВГА.

Днем 20 июля член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что АЭС атаковали три украинских дрона-камикадзе. Как заявил Рогов, они были снаряжены «боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте».

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В ВГА уточнили, что реакторная часть станции от удара не пострадала, передали «РИА Новости». Рогов отмети, что АЭС продолжила работу в обычном режиме, целью атаки было «закошмарить людей».

Это не первая в этом месяце атака в районе АЭС. 12 июля в ВГА Энергодара сообщили, что ночью два украинских беспилотника нанесли удар по зданию, расположенному возле станции. Они сбросили две мины калибром 120 мм, в результате удара были повреждены кровля и остекление, никто не пострадал.

Теги
Запорожская область Запорожская АЭС Украина Военная операция на Украине
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