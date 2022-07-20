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Минобороны сообщило о сбитом дроне-камикадзе у Запорожской АЭС

Фото: AP
Фото: AP

Во время атаки украинских дронов-камикадзе на Запорожскую АЭС 18 июля один из аппаратов был уничтожен на подлете к станции, сообщили в Telegram-канале Минобороны.

«18 июля 2022 года украинскими националистическими формированиями с применением двух беспилотных летательных аппаратов типа «камикадзе» нанесен удар по объектам на территории Запорожской атомной электростанции (один беспилотный летательный аппарат уничтожен на подлете к АЭС)», — говорится в сообщении.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Ведомство призвало Организацию Объединенных Наций, Международное агентство по атомной энергии и другие международные организации повлиять «на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины».

ВГА сообщила об атаке украинских беспилотников на Запорожскую АЭС
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Фото:vrogov / Telegram

20 июля член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что АЭС атаковали три украинских дрона-камикадзе. Как заявил Рогов, они были снаряжены «боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте». Позднее в ВГА Энергодара уточнили, что во время атаки были ранены 11 сотрудников, четыре из них находятся в тяжелом состоянии. Реакторная часть станции не получила повреждений, АЭС продолжила работу в обычном режиме.

Теги
Запорожская АЭС Запорожская область Минобороны Военная операция на Украине
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