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МИД указал на репрессии в Эстонии после запрета выступлений «Руки вверх»

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Эстония после запрета на выступления в стране российской группы «Руки вверх» превратилась в репрессивное государство, которое забыло о демократии. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, власти Эстонии забыли о том, что провозгласили демократию своей основной идеей, ради которой они когда-то вышли из Советского Союза.

«И теперь они сами превратились в репрессивное государство, которое запрещает, вымарывает, блокирует, не пускает, отбирает и так далее», — отметила Захарова.

Эстония на пять лет запретила въезд группе «Руки вверх»
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Сергей Жуков

26 июля эстонский МИД сообщил о пятилетнем запрете российской группе «Руки вверх» на въезд в страну. Глава дипломатического ведомства Урмас Рейнсалу напомнил, что участники группы посещали Крым после его присоединения к России, поэтому решение властей является верным.

«Сожалею, что поклонники группы «Руки вверх» в Эстонии не смогут посетить концерты. С удовольствием приглашаю их на свои концерты в России», — заявил РБК лидер группы Сергей Жуков.

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В апреле этого года Эстония также запретила въезд в страну артистам Полине Гагариной и Филиппу Киркорову. До этого власти Таллина предложили составить список артистов, выступающих в поддержку президента России Владимира Путина, для которых будет введен запрет на въезд в Эстонию.

Выступления группы «Руки вверх» и Полины Гагариной были в программе митинга в честь годовщины присоединения Крыма, который прошел 18 марта в «Лужниках».

Теги
репрессии Эстония санкции Жуков Мария Захарова
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