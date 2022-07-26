Эстония на пять лет запретила въезд группе «Руки вверх»
Группе «Руки вверх» на пять лет запрещен въезд в Эстонию, такое решение приняло Министерство внутренних дел страны накануне, сообщает эстонский МИД. Глава ведомства Урмас Рейнсалу счел это решение верным.
«Вчерашнее решение МВД о запрете въезда в эстонское государство участникам «Руки вверх» является исключительно правильным», — приводит его слова пресс-служба дипведомства.
Рейнсалу упомянул, что участники группы посещали Крым после его присоединения к России, и подчеркнул, что Эстония продолжает поддерживать Украину.
«Сожалею, что поклонники группы «Руки вверх» в Эстонии не смогут посетить концерты. С удовольствием приглашаю их на свои концерты в России», — заявил РБК лидер группы Сергей Жуков.
В апреле этого года Эстония запретила въезд артистам Полине Гагариной и Филиппу Киркорову. До этого власти Таллина предложили составить список артистов, выступающих в поддержку президента России Владимира Путина, для которых будет введен запрет на въезд в Эстонию.
Выступления группы «Руки вверх» и Полины Гагариной были в программе митинга в честь присоединения Крыма, который прошел 18 марта в «Лужниках».
В Латвии спустя три дня после этого мероприятия предложили запретить въезд в страну более чем 20 российским артистам, выступившим там, из-за их позиции относительно военной операции России на Украине. Двумя днями позднее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич добавил в список нежелательных лиц 25 российских деятелей культуры, в том числе режиссера Никиту Михалкова, актера Владимира Машкова, артистов Николая Расторгуева, Полину Гагарину и других.
В конце того же месяца Латвия запретила въезд в страну еще шестерым российским артистам: актерам Михаилу Боярскому, Сергею Безрукову, Игорю Угольникову и Марии Шукшиной, а также певице Юлии Чичериной и хип-хоп-исполнителю Тимуру Юнусову (Тимати).