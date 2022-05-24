В ДНР заявили о контроле над Светлодарском

Город с 2014 года находился под контролем Киева. Мэр соседнего Дебальцево сообщил, что над зданием администрации поднят российский флаг

Здание администрации Светлодарска (Фото: zakharevich_igor / Telegram)

Город Светлодарск перешел под оперативный контроль ДНР, сообщили в штабе территориальной обороны республики. Там добавили, что «продолжается зачистка вражеского элемента».

«В настоящее время под нашим контролем находятся 217 населенных пунктов, включая Мироновский», — отметили в штабе.

Мэр расположенного в 18 км Дебальцево (ДНР контролирует его с 2015 года, а до того времени Светлодарск подчинялся Дебальцевскому городскому совету) Игорь Захаревич заявил, что на здании администрации Светлодарска появился российский флаг. Он также добавил, что готов водрузить в городе флаг ДНР при первой возможности. «Мы не просто туда собираемся, мы уже на низком старте», — сказал Захаревич.

В 2014 году на митинге в Светлодарске около 200 сторонников ДНР приняли резолюцию в поддержку референдума о независимости республики. Со здания горсовета сняли украинский флаг и водрузили флаг ДНР. Однако вскоре город взяли под контроль украинские войска.

В Светлодарске находится одна из крупнейших в Европе теплоэлектростанций — Углегорская, пишет Донецкое агентство новостей.