В России на треть вырос спрос на экспресс-тесты на коронавирус

Фото: АГН «Москва»

В середине июля на фоне роста заболеваемости коронавирусом спрос россиян на экспресс-тесты на COVID-19 по сравнению с аналогичным периодом в июне увеличился на 36%, следует из сообщения Первого ОФД (оператор фискальных данных, входит в группу ВТБ), поступившего РБК.

Количество таких тестов, проданных обслуживаемыми Первым ОФД аптеками, в середине июля составило 3660, что на 61% больше, чем за тот же период в июне. При этом объем продаж вырос на 36%. Однако эти показатели еще не приблизились к уровню прошлого года, и в среднем аптеки ежедневно реализуют на 18% меньше экспресс-тестов, чем годом ранее.

ВТБ также зафиксировал рост спроса на услуги медицинских лабораторий, предлагающих ПЦР-тесты на коронавирус. За последнюю неделю он стал выше на 10% по сравнению с предыдущей, клиенты банка потратили на эти цели более 16 млн руб. Тем не менее в прошлом году спрос на подобные услуги был больше почти в два раза.

Оценивая траты по картам ВТБ в лабораториях, банк отметил, что оборот к прошлому году снизился на 17%, но за последнюю неделю вырос на 4%. Траты в аптеках остались на уровне прошлого года и за неделю увеличились на 3%.

В России уже неделю фиксируют более 5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом в сутки, хотя до этого такого числа заболевших в стране не было с начала мая. 24 июля количество новых случаев и вовсе превысило 7,5 тыс. — аналогичные показатели последний раз были в апреле. В то же время уровень коллективного иммунитета в стране упал до 12,3%.

По данным оперштаба на 26 июля, за последние сутки выявили 6183 новых случая заражения, 1664 были госпитализированы, 47 умерли.

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На фоне роста заболеваемости Минздрав рекомендовал россиянам, особенно людям пожилого возраста и страдающим хроническими заболеваниями, пройти ревакцинацию от коронавируса спустя полгода после предыдущей прививки.