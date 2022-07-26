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Генпрокурор Краснов назвал угрозы из-за конфликта на Украине

Игорь Краснов
Игорь Краснов (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Из-за событий на Украине страны СНГ оказались перед новыми угрозами в виде наемничества, распространения оружия и наркотиков, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов во время визита в Таджикистан, сообщает «Интерфакс».

«В текущей ситуации, обусловленной событиями на Украине, <...> наши страны стоят перед лицом новых, крайне опасных угроз. Среди них — участие граждан государств СНГ в боевых действиях в качестве наемников, распространение оружия, боеприпасов, наркотических средств», — указал прокурор.

Он отметил, что странам СНГ для борьбы с этими угрозами следует объединить усилия и актуализировать схемы взаимодействия для повышения эффективности работы на данных направлениях. В этой связи в Душанбе была подписана новая программа сотрудничества между надзорными ведомствами двух государств до 2024 года.

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В Европе отмечали, что конфликт на Украине чреват распространением контрабанды оружия. Европейское полицейское агентство (Европол) указывало, что страны — члены ЕС фиксировали случаи, «когда преступные сети действуют в регионе и осуществляют или планируют контрабанду значительного количества огнестрельного оружия и боеприпасов, включая военное оружие». Агентство допускало, что вдоль границы Евросоюза и Украины могут существовать тайники с оружием, а к его контрабанде могут быть причастны даже беженцы.

На Украине потребовали от Европола «фактов и доказательств» относительно данных заявлений. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, что Киев ожидает «предметного разговора с официальными представителями» агентства.

Теги
Игорь Краснов Военная операция на Украине Генпрокуратура
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