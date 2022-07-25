АТОР сообщила о запуске туров в Европу через Финляндию и Эстонию

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 58,67 (+0,91) Инвестиции, 16:28
Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 57,78 (+0,39) Инвестиции, 16:28
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным людоманией Партнерский проект, 17:23
В России учредили День среднего профессионального образования Общество, 17:11
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 16:59
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:59
В Херсонской ВГА поддержали идею о референдуме в один день с Запорожьем Политика, 16:58
Советник Зеленского предсказал дефицит бюджета Украины в $50 млрд Политика, 16:53
Тутберидзе заявила, что у российских фигуристов «может не быть завтра» Спорт, 16:52
Россиянка проиграла теннисистке из второй сотни на турнире в Польше Спорт, 16:46
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Зачем устанавливать контакт со своим телом и что это вообще значит РБК и ГАЛС, 16:36
Суд оставил под арестом экс-министра «открытого правительства» Абызова Общество, 16:13
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 16:13
Лавров исключил препятствия для проведения операции из-за сделки по зерну Политика, 16:12
На Азара составили второй протокол по статье о дискредитации армии Политика, 16:09
Pump&Dump криптовалюты TeddyDoge привел к обвалу цены токена на 99,4% Крипто, 16:05
Общество ,  
0 

АТОР сообщила о запуске туров в Европу через Финляндию и Эстонию

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Российские туроператоры планируют запустить туры в Европу с транзитом через Эстонию, Латвию и Финляндию, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«В планах туроператоров и запуск предложений по путешествиям в Европу с транзитом через Финляндию и Эстонию. Сейчас специалисты изучают наиболее удобные варианты логистики с вылетом из Хельсинки, Таллина или Риги, а также проводят расчет таких туров», — сказано в сообщении.

АТОР призвала российских туристов быть осторожнее из-за жары в Европе
Общество
Фото:Dan Kitwood / Getty Images

Туристы не могут летать из России напрямую в Европу, так как в конце февраля Евросоюз закрыл воздушное пространство для российских авиакомпаний из-за событий на Украине. Запрет коснулся всех самолетов, в том числе частных. Россия ввела ответные ограничения и запретила перевозчикам из 36 стран, в том числе государств — членов ЕС, летать над своей территорией без специального разрешения.

Попасть в Финляндию и Прибалтику стало легче после того, как власти России отменили ограничения на пересечение сухопутных границ, введенные из-за пандемии. С 15 июля граждане могут свободно пересекать государственные сухопутные и водные границы через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска. Ограничения действовали с марта 2020 года.

Туры можно будет оплатить рублями с российских банковских карт. Туроператоры ожидают, что из-за запрета на пользование картами российских банков в Европе и приостановки работы в России сервиса Booking.com к ним больше начнут обращаться туристы, ранее путешествовавшие самостоятельно.

Картами, которые выпустили российские банки, нельзя пользоваться за границей с марта 2022 года. 10 марта международные платежные системы Visa и Mastercard перестали обслуживать их за границей, в России картами этих систем по-прежнему можно пользоваться, так как операции по ним проводит Национальная система платежных карт (НСПК). Карты российской платежной системы «Мир» принимают лишь в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Турции, Узбекистане и Южной Осетии. Кроме того, в мае первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор пытается договориться об этом еще с двумя туристическими странами.

Читайте на РБК Pro
Pro
Говард Маркс 12 мифов об инвестициях от автора любимой рассылки Уоррена Баффетта
Статьи
Pro
Работает ли довод о правомерности ожиданий в спорах компаний с налоговой
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен
Статьи
Pro
Ликвидировать или оставить: что происходит с трастами россиян в Европе
Статьи
Pro
Фото: Marco Prosch / Getty Images Обруч, корсет, упражнения на пресс: помогают ли они уменьшить талию
Статьи
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images На чужой стороне: как сохранить свои активы за рубежом
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images «Нам нечего скрывать». Как компании обманывают инвесторов ложными данными
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации
Статьи

Проблемы с расчетами связаны также с западными санкциями. Попавшие под них банки, в том числе Сбербанк, Россельхозбанк, МКБ, ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ, отключили от международной системы межбанковского обмена данными SWIFT.

Теги
АТОР Финляндия Эстония транзит туризм
Материалы по теме
АТОР призвала российских туристов быть осторожнее из-за жары в Европе
Общество
Мальта с 25 июля отменит COVID-ограничения на въезд для туристов
Общество
На Кипре заявили о потерях из-за отсутствия туристов из России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter