АТОР сообщила о запуске туров в Европу через Финляндию и Эстонию

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Российские туроператоры планируют запустить туры в Европу с транзитом через Эстонию, Латвию и Финляндию, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«В планах туроператоров и запуск предложений по путешествиям в Европу с транзитом через Финляндию и Эстонию. Сейчас специалисты изучают наиболее удобные варианты логистики с вылетом из Хельсинки, Таллина или Риги, а также проводят расчет таких туров», — сказано в сообщении.

Туристы не могут летать из России напрямую в Европу, так как в конце февраля Евросоюз закрыл воздушное пространство для российских авиакомпаний из-за событий на Украине. Запрет коснулся всех самолетов, в том числе частных. Россия ввела ответные ограничения и запретила перевозчикам из 36 стран, в том числе государств — членов ЕС, летать над своей территорией без специального разрешения.

Попасть в Финляндию и Прибалтику стало легче после того, как власти России отменили ограничения на пересечение сухопутных границ, введенные из-за пандемии. С 15 июля граждане могут свободно пересекать государственные сухопутные и водные границы через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска. Ограничения действовали с марта 2020 года.

Туры можно будет оплатить рублями с российских банковских карт. Туроператоры ожидают, что из-за запрета на пользование картами российских банков в Европе и приостановки работы в России сервиса Booking.com к ним больше начнут обращаться туристы, ранее путешествовавшие самостоятельно.

Картами, которые выпустили российские банки, нельзя пользоваться за границей с марта 2022 года. 10 марта международные платежные системы Visa и Mastercard перестали обслуживать их за границей, в России картами этих систем по-прежнему можно пользоваться, так как операции по ним проводит Национальная система платежных карт (НСПК). Карты российской платежной системы «Мир» принимают лишь в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Турции, Узбекистане и Южной Осетии. Кроме того, в мае первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор пытается договориться об этом еще с двумя туристическими странами.

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