ЦБ заявил о переговорах о приеме карт «Мир» с двумя странами

Центробанк обсуждает возможность приема карт «Мир» с двумя туристическими странами, летом планируется достичь соглашения, сообщила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Сейчас карты «Мир» принимают 10 стран, среди них Вьетнам и Турция

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Банк России уже летом намерен договориться еще с двумя туристическими странами о приеме карт «Мир» в их финансовой инфраструктуре, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе встречи Ассоциации банков России с представителями Центробанка, передает ТАСС.

«Помимо десяти стран еще две страны у нас сейчас идут в таком рабочем обсуждении. Это наиболее известные туристические страны. Мы планируем летом уже достичь соглашения, как они будут постепенно организовывать свои инфраструктуры для приема карты «Мир», — рассказала она.

На данный момент карты «Мир» принимают в десяти зарубежных странах, где в устройствах крупных банков можно снимать наличные и расплатиться за покупки: Абхазия, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Турция, Узбекистан и Южная Осетия.

В конце февраля ряд стран ввел санкции против России, в том числе ограничения затронули российские банки. После этого международные платежные системы Visa и Mastercard исключили их из своих систем, а выпущенные этими банками карты международных платежных систем перестали работать за границей, в иностранных интернет-магазинах, а также в кошельках Apple Pay и Google Pay. Тогда банки зафиксировали всплеск спроса на карты «Мир».