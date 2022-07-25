В Японии выявили первый случай заражения оспой обезьян
Первый случай заражения оспой обезьян зафиксировали в Японии, заболевший — мужчина из Токио в возрасте от 30 до 40 лет, сообщило Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения страны, передает газета Mainichi (точный возраст власти не назвали).
Минздрав в связи с этим начал готовить тесты, вакцины и лекарства. Тест будет проводиться путем генетического анализа вируса в Национальном институте инфекционных заболеваний и по меньшей мере в одной из лабораторий в каждой префектуре.
В ведомстве считают, что вакцина против натуральной оспы, которую использовали раньше, будет эффективна и для профилактики этого вида заболевания. Сейчас она хранится компанией KM Biologics. По оценкам Минздрава, там собраны «достаточные запасы». Пока прививать будут контактировавших с зараженным, заодно специалисты проверят эффективность вакцины. Позднее министерство рассмотрит возможность одобрения этого препарата для вакцинации именно от оспы обезьян.
Для лечения можно назначать тековиримат, который Япония импортировала, хотя он и не одобрен в стране, решили в министерстве. Препарат одобрен европейскими странами для лечения ортопоксвирусов оспы, в частности натуральной, обезьяньей и коровьей, а также используется для лечения осложнений, возникающих после вакцинации от оспы. Препарат можно назначать взрослым и детям весом не менее 13 кг.
23 июля Всемирная организация здравоохранения признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения во всем мире. По словам главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, по всему миру уже заразились около 16 тыс. человек, а наибольшую угрозу распространение болезни представляет в европейском регионе, которое началось в начале мая.
По последним данным ВОЗ, с 1 января по 22 июня этого года лабораторно подтверждены 3413 случаев заражения и один летальный исход в 50 странах, большинство — в Европе.
В России первый случай заражения оспой обезьян выявили 12 июля у молодого человека, вернувшегося из поездки по европейским странам. Он обратился в больницу с характерной сыпью, болезнь протекает в легкой форме и угрозы для жизни нет, рассказали в Роспотребнадзоре. Зараженного изолировали. Других случаев заболевания в России не зафиксировано, заявили в ведомстве 23 июля.