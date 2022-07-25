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Бастрыкин назвал число причастных к преступлениям на Украине

Более 400 человек причастны к преступлениям на Украине, возбуждено более 1,3 тыс. уголовных дел, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».

«Всего возбуждено более 1300 уголовных дел, по которым к ответственности привлекаются свыше 400 лиц», — сказал глава СК.

При этом к преступлениям против мира и безопасности, не имеющим срока давности, причаcтны более 220 человек, уточнил Бастрыкин. В их числе представители высшего командования Вооруженных сил Украины, а также командиры воинских подразделений.

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Глава СКР также напомнил, что уголовные дела были возбуждены по фактам разработки сотрудниками минздрава Украины оружия массового поражения, по фактам участия иностранных наемников в совершении преступных действий на территории Украины.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, целями являются «денацификация» и «демилитаризация» Украины, а также спасение ее жителей от «геноцида».

Украина после начала Россией спецоперации обратилась в Международный суд ООН в Гааге с иском против России. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал 27 февраля привлечь Россию к ответственности за «манипуляцию понятием «геноцид» для оправдания агрессии».

В начале марта главный прокурор еще одного международного суда — Международного уголовного суда (МУС), — Карим Хан заявил о решении «как можно скорее» приступить к расследованию нарушений на территории Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда отметил, что Россия участницей суда не является и категорически отвергает предположения о причастности к военным преступлениям на Украине.

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