В Кремле рассказали о принятых мерах после кашля Путина в Тегеране

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Чтобы российский президент Владимир Путин не кашлял, в Кремле регулируют работу кондиционеров и избегают сквозняков, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

После того как Путин, выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Тегеране, кашлял во время речи, журналисты спросили о причинах кашля. Глава государства объяснил это работой кондиционеров на мероприятии.

Отвечая на вопрос о мерах, которые предпринимаются, чтобы избежать кашля у президента, Песков ответил: «Против повторения жары? Никакие. Регулируем более внимательно кондиционеры в помещениях, избегаем сквозняков».

Сообщения о проблемах со здоровьем Путина регулярно появляются в СМИ, Москва их опровергает. Так, в июле Песков заявил, что у президента нет проблем со здоровьем, и назвал «утками» сообщения об этом. Глава ЦРУ Уильям Бернс, комментируя подобные заявления, отметил, что, по неформальным данным разведки, Путин «слишком здоров».