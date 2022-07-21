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Песков оценил состояние здоровья Путина

С Украины и из стран Запада исходят «разные утки» относительно здоровья Путина, данные о его болезни неверны, заявил Песков. Он добавил, что сам осип во время визита в Иран. Путин ранее объяснил свой кашель «шуровавшим кондишеном»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Sue Ogrocki / AP)

Президент Владимир Путин не испытывает проблем со здоровьем, он чувствует себя хорошо, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«У него все нормально со здоровьем. <...> Украинские информационные специалисты в кавычках, и американские, и британские в последние месяцы вбрасывают разные утки насчет состояния здоровья президента. Это не что иное, как утки», — сказал он.

Комментируя слова Путина о возникшей простуде из-за кондиционера во время его визита в Тегеран, Песков сообщил, что «тоже осип». «У меня то же самое. Не знаю, как было у других членов делегации. Так бывает. Ничего страшного», — отметил он. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что температура воздуха на улице достигала сорока градусов тепла — «действительно жара».

Путин объяснил кашель «шуровавшим кондишеном» в Тегеране
Общество

Путин посетил Тегеран 19 июля, там он встретился с президентами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ирана Ибрахимом Раиси.

На следующий день, 20 июля, президент выступал на форуме «Сильные идеи для нового времени» и кашлял во время речи. «Вчера в Тегеране было очень жарко, плюс 38. А кондишен там шуровал как следует. Поэтому я прошу прощения», — пояснил тогда Путин.

Глава американского ЦРУ Уильям Бернс в конце июля заявил, что, несмотря на слухи о болезни президента России, Путин «слишком здоровый», насколько могут судить в ведомстве. Он подчеркнул, что эта оценка неформальная.

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Кадыров назвал «нелепой чушью» сообщения украинских СМИ о болезни Путина
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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