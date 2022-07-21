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Глава ЦРУ счел Путина «слишком здоровым»

Комментируя заявления о болезни российского президента Владимира Путина, директор ЦРУ Уильям Бернс на мероприятии Аспенского форума заявил, тот «слишком здоров». Трансляция доступна на Yputube-канале Аспенского института.

«Много ходит слухов о здоровье президента Путина. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров. Это неформальная оценка разведки», — сказал Бернс.

Во время выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени», прошедшего накануне в Тегеране, Путин несколько раз покашливал. Позднее он объяснил это работой кондиционеров.

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Также Бернс отметил, что большинство седых волос «заработал» из-за переговоров с Россией и Ираном. Так он отреагировал на фотографии Путина и верховного лидера Ирана Али Хаменеи, с которым российский президент встретился во время визита в Иран.

В конце мая глава МИДа России Сергей Лавров назвал слухами сообщения об ухудшившемся здоровье президент. «Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания», — сказал Лавров, а в интервью французскому телеканалу TF1, отметив, что Путин ежедневно появляется на публике и каждый может наблюдать за ним на экранах.

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