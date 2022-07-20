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Путин объяснил кашель «шуровавшим кондишеном» в Тегеране

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Президент России Владимир Путин назвал причиной своего кашля во время выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени» работу кондиционеров во время его визита в Тегеран накануне. Трансляция пленарной сессии форума шла на сайте «Росконгресса».

«Вчера в Тегеране было очень жарко, плюс 38. А кондишен там шуровал как следует. Поэтому я прошу прощения», — сказал он. В течение форума глава государства несколько раз покашливал.

В конце мая министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1 заявил, что сообщения об ухудшившемся здоровье президента являются слухами. «Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания», — сказал Лавров, отметив, что Путин ежедневно появляется на публике и каждый может наблюдать за ним на экранах.

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В Тегеране Путин встретился с президентами Ирана и Турции Ибрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это был его третий зарубежный визит с момента начала спецоперации на Украине, в конце июня российский президент посетил Душанбе и Ашхабад.

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