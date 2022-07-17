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ВГА Херсона отказалась назвать дату референдума о присоединении к России

Референдум о вхождении Херсонской области в состав России состоится в любом случае, но точной даты, осенью или зимой, пока нет, заявил ТАСС заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

«Будет референдум осенью или зимой — здесь не об этом идет речь. Речь о том, что мы идем в состав России, референдум в любом случае состоится», — сказал Стремоусов, отметив, что власти Херсонской области не могут назвать даты, в которых не уверены до конца.

В Кремле обсудили подготовку к референдумам в ЛНР и ДНР
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Фото:Сергей Гритс / AP

Российское Минобороны отчиталось о взятии Херсона под контроль через несколько дней после начала военной операции на Украине. К 15 марта военные установили полный контроль над всей территорией области. Позднее там была создана военно-гражданская администрация, ее возглавил руководивший до 2012 года Херсоном Владимир Сальдо. Стремоусова назначили замглавы в конце апреля.

В середине июня Стремоусов рассказывал, что референдум о присоединении к России планируется на осень. Кроме того, референдум в этом году также хотят провести и в Запорожской области.

При этом в Кремле не ставят задачу провести референдумы одновременно на всех украинских территориях, которые перешли под контроль России, сообщали источники РБК. По их словам, основной вариант на сегодня — организация референдумов сначала в ЛНР и ДНР, однако точные сроки будут зависеть от выхода российских войск на административные границы республик.

Предварительная подготовка уже ведется: готова нормативная база, составляются списки избирателей, идет подбор людей в избирательные комиссии, утверждают собеседники РБК.

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