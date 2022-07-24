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Путин поздравил президента Узбекистана с 65-летием

Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев
Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин поздравил его с 65-летием. Президенты обсудили ключевые вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе подготовку к заседанию глав стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет осенью в Узбекистане.

«Подтвержден обоюдный настрой на всестороннее укрепление российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества», — сказано в сообщении.

Ранее Путин наградил Мирзиёева орденом Александра Невского за большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

Путин наградил президента Узбекистана орденом Александра Невского
Политика
Шавкат Мирзиёев

Последний раз президенты проводили телефонные переговоры 5 июля. Тогда они обсудили протесты в автономной республике Каракалпакстан, которая входит в состав Узбекистана. Ее жители вышли на улицы 1 июля и протестовали против поправок к Конституции, которые подразумевали отмену суверенитета региона. После этого Мирзиёев пообещал не вносить данные изменения в Основной закон.

Теги
Персоны
Узбекистан Шавкат Мирзиёев Владимир Путин телефонные переговоры

Владимир Путин

политик, президент России

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