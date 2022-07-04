Какие поправки к Конституции обсуждаются в Узбекистане и зачем они нужны

Президент Мирзиёев отказался от отмены автономии, но не от обнуления Какие поправки к Конституции обсуждаются в Узбекистане и зачем они нужны

После массовых протестов в Каракалпакстанской автономии Ташкент отказался от изменения ее статуса, но не от планов переписать каждую вторую статью Конституции республики. Зачем это нужно нынешним властям страны — разбирался РБК

Шавкат Мирзиеев (Фото: Евгений Биятов / ТАСС)

В результате начавшихся в начале июля протестов в Нукусе, столице Каракалпакстанской Автономной Республики в составе Узбекистана, погибли 18 человек, 243 получили ранения. В больницах остаются 94, среди них есть тяжело раненые, сообщили 4 июля на брифинге представители национальной гвардии и прокуратуры Узбекистана. Задержаны 516 участников беспорядков, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК Узбекистана — заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя.

Почему начались протесты

Протесты в автономной республике начались 1 июля, после того как узбекские власти представили проект Конституции, согласно которому автономия лишалась суверенитета и права выйти из состава страны по результатам референдума. Ташкент планировал провести референдум о принятии изменений в Основной закон в июле—августе этого года. Выйти на улицы и митинговать за выход республики из состава Узбекистана призвал местный журналист и активист Даулетмурат Тажимуратов, который выразил готовность стать «лидером каракалпаков». В тот же день его задержали, но после начала манифестаций отпустили.

В регионе быстро отключили сначала мобильный, а потом и стационарный интернет. Вечером 1 июля МВД Узбекистана заявило, что общественный порядок в республике восстановлен, а причиной произошедшего стало «неправильное толкование конституционных реформ» местными жителями. В ночь на 2 июля, судя по публикациям в местных СМИ и соцсетях, правоохранительные органы приступили к силовому разгону протестующих, применяя светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Стрельба в Нукусе была слышна весь следующий день.

Вечером 2 июля в столицу автономии прилетел президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. На встрече с местными депутатами он пообещал не менять гарантирующие права автономии статьи Конституции Узбекистана. «Если каракалпакский народ недоволен, ни одна статья никогда не будет изменена», — заявил Мирзиёев.

Он также на месяц ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения и комендантский час, который действует с 21:00 до 7:00 по местному времени. В воскресенье, 3 июля, Мирзиёев вновь прибыл в Нукус и впервые заявил о человеческих жертвах, отметив, что «отдельные участники беспорядков пытались совершить столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, вторгнуться в охраняемые территории, бросали камни и разные предметы в здания», а «несколько групп совершили попытку захвата зданий ГУВД Нукуса и управления национальной гвардии с целью завладения оружием».

3 июля обстановка в городе стабилизировалась, взрывов и стрельбы слышно не было, сообщал из Нукуса корреспондент «Газеты.uz». А 4 июля прокуратура страны сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Даулетмурата Тажимуратова за посягательство на конституционный строй (до 20 лет лишения свободы).

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Власти Узбекистана подавили протесты в Каракалпакстане жестко, возбуждение уголовного дела о посягательстве на конституционный строй — грубый ответ несогласным с поправками к Конституции, отмечает эксперт по Центральной Азии, основатель агентства «Фергана.ру» Даниил Кислов. Тем не менее это не настолько жесткий ответ, которого можно было бы ожидать от прежнего президента Ислама Каримова, правившего страной с 1989 года в течение 25 лет. «Он бы на них просто бомбы бросал», — предположил эксперт. Сейчас, по словам Кислова, идет зачистка региона — силовики массово задерживают политических активистов. Это может быть ошибкой, потому что «из них делают национальных героев Каракалпакстана», а «вопрос с автономией нельзя решать таким образом».

Республика Каракалпакстан находится на западе Узбекистана, занимает 40% территории страны. В ней проживают чуть менее 2 млн человек (население Узбекистана — более 34 млн). В 1932–1936 годах Каракалпакстан был автономной республикой в составе РСФСР, затем был передан в состав Узбекской ССР. В 1993 году между властями Каракалпакстана и Узбекистана был подписан межгосударственный договор «О вхождении Республики Каракалпакстан в состав Республики Узбекистан». Согласно действующей Конституции Узбекистана, Каракалпакстан самостоятельно решает вопросы своего административного устройства и обладает правом выхода из страны на основании референдума. Независимость республики должна охраняться властями Узбекистана. У Каракалпакстана есть свои флаг, герб и гимн. Июльские протесты в республике — самое массовое проявление общественного недовольства в стране после событий 2005 года в Андижане.

Что предполагает конституционная реформа Мирзиёева

Изменение статуса Каракалпакстана, от которого Ташкент уже отказался, — только часть того, что власти собирались изменить в действующей Конституции. О планах провести ее реформу Шавкат Мирзиёев заявил в ноябре 2021 года, в день инаугурации на второй президентский срок. «Как показывает мировая практика, во многих государствах в период кардинальных перемен были осуществлены конституционные реформы», — заявил он. На выборах Миризёев победил с результатом более 80% голосов. Согласно отчету миссии ОБСЕ о выборах, «недавние реформы, которые постепенно привели к положительным изменениям, пока не вылились в создание подлинно плюралистической среды».

Планировалось, что проект поправок в Конституцию, подготовленный специальной комиссией, будет находиться на всенародном обсуждении до 4 июля. Но из-за событий в Каракалпакстане парламент объявил о продлении общественной дискуссии до 15 июля.

Всего предложено внести 170 поправок, будет изменена каждая вторая статья. Правда, большая часть изменений косметические, но есть поправки, которые урезают президентские полномочия. «Если мы посмотрим на те поправки, которые были внесены, то в них есть моменты, которые давно для Узбекистана казались насущными и важными. Например, в Конституции появится слово «светское [государство]», — отмечает Кислов. Кроме того, предлагается оговорить запрет на вмешательство в работу адвокатов, а также сделать судей несменяемыми, перечисляет эксперт ключевые поправки к Основному закону.

Зачем президенту Узбекистана обнуление срока

Принятие новой Конституции также позволит обнулить президентские сроки Шавката Мирзиёева, второй срок которого истечет в 2026 году, заявил в середине июня вице-спикер верхней палаты узбекского парламента Садык Сафаев. Кроме того, поправки увеличивают срок полномочий главы государства с пяти до семи лет. «Давайте скажем это открыто, если новая Конституция будет принята, то она, конечно, создаст возможность всем гражданам, в том числе нынешнему президенту, участвовать в выборах по новой Конституции. Воспользуется ли президент этой возможностью, этим правом или нет, зависит в первую очередь от этой личности и партии, которая его выдвигает. Но это право у него будет», — сказал Сафаев.

Кислов считает, что пока нет оснований обвинять Мирзиёева в том, что он хочет править еще два срока по семь лет. «До последних пор мы не видели никакой узурпаторской тенденции в его речах и поведении. Наоборот, он постоянно подчеркивает свое стремление к демократизации узбекского общества. Говорит о правах, свободах граждан. Для Мирзиёева очень важны перемены имиджа Узбекистана перед Европой и Америкой, потому что оттуда идут инвестиции и приезжают туристы», — пояснил эксперт. Кислов заметил, что власти и провластные эксперты объясняют необходимость продлить президентские полномочия до семи лет тем, что «надо дать время человеку с политической волей, который совершает реформы».

Если говорить о том, как узбекское общество отреагирует на переписывание Конституции, то вряд ли стоит ожидать бунта из-за намерений президента остаться у власти, прогнозирует Кислов. В Узбекистане крайне патерналистское общество, с 1990-х годов в стране не было ни одной оппозиционной партии, ни одного протестного движения, в том числе неофициального.

Часть предлагаемых поправок сфокусированы на возможности Мирзиёева править страной два дополнительных срока, но одновременно в систему предлагается внести серьезные изменения с точки зрения защиты прав человека, например отменить смертную казнь, отмечает директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве МГУ Дарья Чижова. «Модель правления Каримова предполагала единоличную форму власти. Даже с экономической точки зрения каримовская система работала на импортозамещение, на закрытие границ, сокращение коммуникации с соседями. В то время как у Мирзиёева совершенно другая политика, направленная на максимальное включение в мировое сообщество. При нем Узбекистан — более экспортно ориентированное государство», — утверждает Чижова.

Активные контакты с Западом предполагают самоограничение или соответствие хотя бы формальным признакам демократического многовекторного государства, продолжает она. Но пока нет никаких признаков, что Узбекистан хочет свернуть с этого пути. Изменения, которые хочет провести Мирзиёев, требуют времени. «Мы смотрим сейчас на эффект низкой базы. Какие потрясающие изменения там произошли в экономике, даже в политической, социальной сферах. Но опять же это было сделано все с низкой точки», — проиллюстрировала свою мысль Чижова. Теперь власти нужно проводить структурную перестройку страны, а для этого требуется время, что и нашло отражение в увеличении президентского срока, заключает эксперт.